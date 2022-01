Enrico Brignano chi è: carriera e vita privata del comico di Un’ora sola vi vorrei stasera su Rai2

Sessanta minuti in compagnia della comicità di Enrico Brignano. L’attore romano sarà protagonista, stasera alle 21,20 su Rai2, di Un’ora sola vi vorrei, il suo one man show che rilegge il mondo e l’attualità attraverso l’ironia e l’empatia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un’ora sola vi vorrei, scaletta e ospiti di stasera 4 gennaio 2022 su Rai2

Lo show di Enrico Brignano accompagnerà i telespettatori per tutto il mese di gennaio, a cadenza settimanale, oltre a uno speciale in vista di San Valentino. Come dice il titolo, lo spettacolo si protrarrà per 60 minuti in cui il comico cercherà di strappare un sorriso con battute, ricordi legati ad avvenimenti particolari della sua vita o dell’attualità e interazioni con gli ospiti. La puntata di oggi andrà in onda in occasione di un anniversario importante. Sette anni fa moriva infatti Pino Daniele ed Enrico Brignano partirà da lui per raccontare la città di Napoli.

"Dobbiamo reinventarci la nostra normalità." ⏰ 60 minuti di show travolgente, senza rinunciare a interessanti spunti di riflessione. Domani alle 21.20 su #Rai2 e su #RaiPlay 🔜 #unorasolavivorrei, la nuova stagione. pic.twitter.com/K6XCz33vh0 — Rai2 (@RaiDue) January 3, 2022

Parlando del capoluogo campano non si potrà fare a meno di ricordare il campione argentino Diego Armando Maradona, il “non-napoletano” più famoso di Napoli. E ci sarà spazio anche per Gennarino Capuozzo, il più giovane partigiano della storia d’Italia che a soli 11 anni diede la vita per salvare la sua città e la sua nazione. Anche stasera, Enrico Brignano avrà con sé alcuni ospiti che lo aiuteranno a tenere le redini del racconto. Si tratta dell’attore e cantante Peppe Barra, che spazierà dal teatro tradizionale partenopeo alla musica leggera recente, e dell’artista Andrea Sannino. Spazio anche all’attrice bergamasca Marta Zoboli che vestirà i panni di una improbabile napoletana. Chiuderà infine la puntata il consueto appuntamento nel letto di “Casa Brignano” con Flora Canto, compagna del protagonista.

Enrico Brignano, carriera e vita privata dell’attore di Un’ora sola vi vorrei stasera 4 gennaio 2022 su Rai2

Enrico Brignano, carriera professionale

Romano, classe 1966, Enrico Brignano è uno degli attori più amati del panorama italiano. Allievi più brillanti dell’Accademia di Gigi Proietti, ha poi esordito in tv come concorrente della prima edizione di La sai l’ultima, prima di entrare nel 1992 in Scherzi a parte di Teo Teocoli e Gene Gnocchi. La fama è giunta però soltanto nel 1998, quando ha messo gli abiti di Giacinto per Un medico in famiglia, per cui ha recitato fino al 2000. In quello stesso anno ha girato il suo primo film da regista e protagonista, Si fa presto a dire amore.

Negli anni è poi apparso in numerosi progetti fra teatro, cinema e piccolo schermo fra film e programmi televisivi. Da I Cesaroni 5 a Le Iene, passando per Amici. Ha recitato in Ex – Amici come prima, Poveri ma ricchi e il recente Tutta un’altra vita. Un’ora sola vi vorrei non rappresenta il suo primo one-man show, in quanto ha già condotto Il meglio d’Italia nel 2014. Enrico Brignano si è anche cimentato con il doppiaggio, prestando la sua voce al pupazzo di neve Olaf in tutti i film Disney della saga di Frozen e ad alcuni personaggi di Lo straordinario mondo di Gumball.

Enrico Brignano, vita privata e social network

Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, Enrico Brignano è stato sposato per cinque anni, dal 2008 al 2013, con la ballerina Bianca Pazzaglia. Dopo la fine della loro storia, nel 2014, l’attore ha trovato l’amore in Flora Canto, attrice e conduttrice che ancora oggi è la sua compagna e che sarà in Un’ora sola vi vorrei. La coppia ha due figli, Martina e Nicolò. Attivo sui social, Brignano ha un account Instagram con 691 mila follower e un profilo Twitter dove ne conta poco più di 500 mila.