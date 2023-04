Enrica Chicchio, chi è e quanto guadagna la personal shopper di Elly Schlein

Anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, apparentemente disinteressata alle questioni di stile, ha deciso di affidarsi all’aiuto di una personal shopper/consulente di immagine. Per prendersi cura del suo aspetto e apparire più alla moda, la politica ha selezionato l’esperta Enrica Chicchio: ecco cosa ha raccontato quest’ultima riguardo al suo lavoro e tutte le curiosità su di lei.

Chi è Enrica Chiccio, la personal shopper di Elly Schlein

Chicchio fa la consulente d’immagine di professione, come racconta anche sul suo profilo Instagram ufficiale dove vanta ad oggi più di 9600 follower. Analisi del colore, Analisi della figura, Analisi del guardaroba, Sessioni di shopping le sue aree di intervento. In un’intervista esclusiva concessa nelle scorse ore a Repubblica, l’esperta ha spiegato come ha lavorato al look della sua più celebre assistita: «Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituto l’eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati».

La segretaria del Partito Democratico da poco entrata in carica ha a sua volta spiegato di essersi affidata a Chicchio in quanto studiosa di armocromia. Intervistata da Vogue, Schlein ha infatti sottolineato che era alla ricerca di un nuovo tocco di stile per i suoi outfit istituzionali.

Guadagna fino a 300 euro all’ora

Le due hanno iniziato a collaborare circa un anno e mezzo fa, anche se di recente, a causa degli impegni della politica, hanno avuto meno occasioni per incontrarsi. La prima seduta di armocromia da cui tutto è iniziato è servita a Chicchio prima di tutto per fornire alla sua cliente delle indicazioni sui colori che potessero meglio valorizzare i suoi tratti. A proposito, l’esperta ha commentato: «Per lei vanno bene i colori freddi, contrastanti, saturi. Così guarda al suo target di riferimento, cioè a sinistra, ai giovani e alla sostenibilità.»

Enrica Chicchio si occupa, per l’appunto, anche di girare i negozi alla ricerca dei capi giusti per Elly Schlein, per un servizio che di norma viene a costare 140 euro all’ora più IVA (per lo shopping si arriva anche a 300). Alla politica, al contrario, ha dichiarato di fare un forfait, senza però svelare la cifra esatta per ovvi motivi di privacy.