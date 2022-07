Il 6 luglio 2020 moriva Ennio Morricone

Ennio Morricone ci lasciava esattamente due anni fa, il 6 luglio 2020. Il leggendario compositore italiano ha scritto le musiche per più di 500 film e serie tivù, e a renderlo un mito sono state soprattutto quelle create per il genere del western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone e lo hanno fatto sfondare anche nel mercato hollywoodiano. Celebre il suo rapporto col regista americano Quentin Tarantino. Ma che legame avevano davvero i due?

Un corteggiamento iniziato nel 2009 con Bastardi senza gloria

Come ha raccontato il Corriere, non proprio idilliaco. E Morricone si fece corteggiare a lungo prima di cedere alle lusinghe del regista. Il primo tentativo di Tarantino di coinvolgerlo direttamente per un suo film avvenne con Bastardi senza gloria del 2009, ma l’aggancio andò male: il Maestro rispose picche perché stava già lavorando a Baarìa di Tornatore. Di certo Tarantino lo aveva già “sfruttato” indirettamente in diversi suoi film: in Kill Bill erano stati usati brani tratti da Il buono, il brutto, il cattivo, Per un pugno di dollari e Il mercenario. Ed era accaduto qualcosa di simile con Django Unchained.

Per The Hateful Eight il regista andò direttamente a casa del Maestro

L’ammiccamento andò finalmente in porto con The Hateful Eight, per quella che divenne la migliore colonna sonora ai premi Oscar 2016. Eppure anche questa volta Morricone respinse le prime avance, al telefono: stava lavorando, tanto per cambiare, a un film dell’amico Tornatore, La corrispondenza. Ma Tarantino riuscì a convincerlo andando direttamente a casa sua con la sceneggiatura in mano. Il resto è storia. Tag43 vi dà il buongiorno con le musiche frutto di quella collaborazione.