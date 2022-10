Enna, don Rosario Buccheri arrestato: portava la droga a un detenuto

La polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, ha arrestato don Rosario Buccheri. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il cappellano del carcere di Enna portava droga a un detenuto nell’Istituto penitenziario.

Arrestato a Enna don Rosario Buccheri: cedeva droga a un detenuto

A Enna, in Sicilia, la Polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, ha arrestato don Rosario Buccheri. Le forze dell’ordine infatti hanno sorpreso il cappellano del carcere, che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, cedere droga a un detenuto. Il prete è un ex carabiniere e nell’istituto penitenziario ha spacciato un panetto di hashish.

Nel corso di una perquisizione, che la penitenziaria ha effettuato a casa del sacerdote, sono state trovate armi e denaro in contanti. In particolare, un fucile a canne mozze con matricola abrasa, una pistola, tantissime munizioni, insieme ad un teaser ed un passamontagna, oltre che a 35mila euro in contanti. Negli scorsi mesi la polizia penitenziaria di Enna aveva avviato un’indagine dopo avere trovato droga durante i controlli ai detenuti. Sono ancora in corso indagini.

Chi è il prete della diocesi di Piazza Armerina?