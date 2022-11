ENIT, Daniela Santanchè sceglie Ivana Jelinic come amministratore delegato

La titolare del Turismo Daniela Santanchè ha deciso di nominare Ivana Jelinic, attuale presidente Fiavet (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo), nuovo amministratore delegato di ENIT, l’Agenzia nazionale del Turismo. É atteso a giorni il decreto che dovrebbe ratificare la nomina ufficiale della donna, che vanterebbe una solida amicizia con l’esponente di Fratelli d’Italia e sbarrerebbe dunque la strada ai possibili aspiranti agli incarichi presso l’ente.

Daniela Santanchè sceglie Ivana Jelinic come AD di ENIT

La volontà di sostituire Roberta Garibaldi, a sua volta nominata dal precedente ministro del Turismo Massimo Garavaglia, era già emersa in una lettera inviata dalla stessa Santanché alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti: «Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di ENIT nominando la dottoressa Ivana Jelinic. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente».

Una comunicazione destinata a ribaltare, per la terza volta in 18 mesi, l’organo deputato alla promozione del turismo italiano all’estero. Ad ottobre 2021, l’allora amministratore delegato Giuseppe Albeggiani era infatti stato rimosso e sostituito con la Garibaldi (a soli quattro mesi dalla nomina); una decisione motivata dal’alloral ministro con la necessità, per ENIT, di avere una guida esperta in enogastronomia. A poco più di un anno, un nuovo cambio di vertice.

Chi è Ivana Jelinic

Ivana Jelinic ha ottenuto la sua prima carica istituzionale a 25 anni come vice presidente di Fiavet Umbria. Esperta di meeting industry, dal 2020 siede nel Consiglio di Amministrazione del Convention Bureau Italia e, alla guida di Fiavet-Confcommercio nazionale (secondo mandato), ha maturato una serie di accordi decisivi ottenendo il primo contratto nazionale collettivo di categoria per le agenzie di viaggi.

Proprio le agenzie di viaggio fisiche, un settore a cui ci si rivolge sempre meno per puntare invece sul digitale e su big data, sono al centro della sua attività e del suo interesse. Un fatto che ha lasciato interdetto un addetto ai lavori dell’ENIT che, quando ha letto la lettera circa la sua nomina a AD, era convinto fosse una fake news. Anche perché, come riporta il Fatto Quotidiano, la stessa Jelinic si auto presenta come una donna che, dalla sua agenzia di viaggi, «ha disegnato le prospettive di un settore partendo da un’ottica microeconomica per pianificazioni nazionali e internazionali mai così vicine alle imprese»: un’impresa che, sostiene il giornale, ha zero dipendenti, un sito internet non ragiungibile e una pagina Facebook aggiornata al 2021.

L’amicizia con la Santanché

La Jelinic vanta però una solida amicizia con Daniela Santanché, altro fatto che ha fatto storcere il naso a qualcuno dell’ambiente. Poche settimane fa, era stata tra le prime a congratularsi con lei per l’incarico di ministro: «Come presidente di Fiavet faccio le mie più vive congratulazioni alla ministra del Turismo. Sono molto contenta di potermi confrontare con una donna battagliera che eleverà questo ruolo con la sua concretezza e grande capacità di programmazione».