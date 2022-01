«In un esercito, sei reggimenti contano ciascuno sei ufficiali di altrettanti ranghi differenti. È possibile disporre i 36 ufficiali in un quadrato 6×6 senza ripetere su alcuna riga o colonna lo stesso grado e lo stesso reggimento?». Questo, per coloro che non lo sapessero, è l’enigma di Eulero, matematico svizzero che sul finire del ’700 pose un quesito rimasto per secoli senza risposta. Fino ad oggi, che è stato risolto grazie alla fisica quantistica.

Come riportano Wired e Quanta Magazine, l’enigma sarebbe facilmente risolvibile qualora il quadrato contasse cinque o sette colonne e altrettante righe. Con sei, invece, non sarebbe possibile. Lo stesso Eulero se ne era reso conto, dopo innumerevoli tentativi, che «non esisteva soluzione, anche se non possiamo darne una dimostrazione rigorosa». Il matematico Gaston Tarry, circa un secolo dopo, era giunto alla medesima conclusione. Una sessantina di anni fa, invece, diversi scienziati, utilizzando i computer, dimostrarono che sarebbe stato possibile risolvere l’enigma considerando reggimenti e ranghi multipli di due. Con una sola eccezione, proprio il numero sei.

Physicists used an algorithm to produce a quantum solution to a problem that has gone unsolved for more than 200 years. Curiously, the ratio that the algorithm landed on to select superpositions was Φ, or 1.618…, the famous golden ratio. https://t.co/Lp0qKptU46

