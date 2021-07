Eni, la sosta (e non solo) è sempre più smart

La transizione energetica di Eni passa anche dalle stazioni di servizio, che la multinazionale sta trasformando in “mobility point”: luoghi in cui pagare bollettini, ritirare pacchi, fare la spesa all’Eni Cafè Emporium e, attraverso l’app Eni Live, trasformare i servizi in premi. “Eni Live Station, puoi farci anche rifornimento”, così recita la campagna tivù, radio, stampa e digital con cui l’azienda ha deciso di raccontare l’evoluzione delle sue stazioni di servizio, sviluppando un’attività di influencer marketing con Khaby Lame, Alessandro Borghese e “L’Imbruttita” Brenda Lodigiani.

Tre influencer per la nuova mobilità

I tre creator sono stati ingaggiati per raccontare il nuovo modo di vivere la mobilità e invitati a giocare con la nuova app Eni Live. Così, mentre l’Imbruttita (@MilaneseImbruttito: 615 mila follower) prepara con ironia le vacanze con tappa all’Eni Live Station, Chef Borghese (@Borgheale: 1,9 milioni) fa un’ispezione da Eni Cafè per scoprire tutti i nuovi servizi. E senza dire come al solito una parola, Khaby Lame, fenomeno social da 95 milioni di follower su TikTok (secondo profilo al mondo) e 31 milioni su Instagram (@Khaby00), mostra quanto sia semplice fare tutto tramite l’App Eni Live.

App Eni Live, tutto con lo smartphone

Eni Live, che dal 15 giugno ha sostituito le app Enistation+ e Business (non c’è bisogno di cambiare le credenziali) permette di pagare comodamente i rifornimenti nelle Eni Station, i parcheggi negli Eni Parking (che si possono anche prenotare) e le soste sulle strisce blu, senza usare carte o contanti, direttamente dallo smartphone. Attraverso questa app, con ogni rifornimento o acquisto c’è inoltre la possibilità di vincere tanti premi immediati, più uno “super”, cioè un voucher del valore complessivo di 7.500 euro, con estrazione settimanale.

Rifornimento e non solo

Tanti i nuovi servizi delle Eni Live Station e molti verranno attivati nei prossimi mesi, per offrire ai clienti l’opportunità di utilizzare al meglio la sosta per fare rifornimento. Ad esempio, sono già 2.800 le stazioni Eni in cui è attivo il servizio di pagamento dei bollettini cartacei PagoPA, con il quale è possibile effettuare qualsiasi tipo di versamento alle Pubbliche Amministrazioni. 600 i punti vendita Enicafè, senza dimenticare gli Emporium, negozi di prossimità per una spesa veloce, comoda e sicura con prodotti alimentari di qualità, così come il servizio ritiro pacchi, disponibile in oltre 800 stazioni di servizio.