Un progetto nato per rafforzare la collaborazione tra gli istituti tecnici superiori siciliani e le imprese leader nel digitale, con l’obiettivo di dare concrete opportunità ai giovani che sognano di creare un’attività imprenditoriale sull’isola. Upskill Sicilia, progetto pluriennale promosso da Fondazione Sicilia e sviluppato da Upskill 4.0 (spin-off di Università Ca’ Foscari Venezia) in partnership con UniCredit ed Eni Joule, è entrato nel vivo: venerdì 10 settembre gli studenti della Steve Jobs Academy di Caltagirone hanno infatti iniziato a lavorare in team alle sfide progettuali definite dalle aziende coinvolte.

Le tre aziende coinvolte

«Il futuro dei nostri giovani tecnici inizia nelle nostre aule che sono da sempre aperte all’innovazione e all’interazione con le imprese», ha detto Francesco Pignataro, presidente della Fondazione ITS Steve Jobs. Le aziende che hanno aderito al progetto Upskill Sicilia sono STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori; Wethod, start-up che ha creato un software collaborativo ed integrato di project portfolio management; Maize.Plus, piattaforma e-learning dedicata all’innovazione di H-Farm Innovation. Da settembre a dicembre, saranno quattro i team di studenti che, con i loro insegnanti, intraprenderanno un percorso di sperimentazione progettato da Upskill 4.0 e basato su tecniche specifiche come il design thinking per trovare soluzioni innovative alle richieste delle tre aziende.

L’impegno di Eni

Tra i partner del progetto c’è anche Eni con Joule, la sua scuola per l’impresa. «Il sostegno a questa iniziativa si inquadra nell’impegno da parte di Joule nella formazione di nuove generazioni di imprenditori aperti all’innovazione e alla sostenibilità», ha dichiarato Sara Mespah, Human Knowledge Specialist di Joule: «Eni vuole dare forza alle idee, coltivarle e farle crescere, soprattutto in questo momento di grande ripartenza. E siamo lieti di poterlo fare in particolare in Sicilia, dove intendiamo contribuire a sviluppare competenze e a creare nuove connessioni sul territorio».

Promuovere l’imprenditorialità locale

«Riconosciiamo nel progetto presentato da Upskill 4.0 un importante volano per colmare il gap formativo tra domanda e offerta di lavoro qualificato da parte di giovani e imprese e per promuovere nuova imprenditorialità locale», ha sottolineato Maria Giovanna Gulino, membro del cda di Fondazione Sicilia. Sulla stessa lunghezza d’onda Stefano Micelli, professore all’Università Ca’ Foscari Venezia e Presidente di Upskill 4.0: «La nostra missione è costruire ponti tra istituti tecnici superiori e aziende, per promuovere la competitività di imprese e territori attraverso strumenti innovativi di gestione dell’innovazione».