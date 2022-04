Gas, Eni sta valutando l’apertura di un conto in rubli presso Gazprom

Eni starebbe valutando l’apertura di due conti correnti – uno in euro e uno in rubli – presso Gazprombank, in modo da poter soddisfare lo schema di pagamento proposto da Mosca relativamente alle forniture di gas. Lo scrive l’agenzia Bloomberg. Il gruppo del Cane a sei zampe per ora non ha voluto commentare. La mossa di Eni sarebbe preventiva in vista delle prossime scadenze di pagamento a metà maggio in attesa delle indicazioni del governo italiano e delle istituzioni europee relative all’utilizzo dei conti per garantirsi il gas russo

Il ricatto di Putin sul gas rischia di dividere l’Europa

Bloomberg ha sottolineato come «la capacità dell’Europa di mantenere un fronte unito contro Mosca sarà messa alla prova nelle prossime settimane poiché i Paesi dovranno decidere se accettare le richieste di Vladimir Putin o rischiare di dover razionare il gas a casa». Martedì la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva invitato le aziende europee a non piegarsi alle richieste avanzate dalla Russia, affermando che il meccanismo predisposto dal Cremlino comporterebbe una violazione delle sanzioni. Bruxelles ha però nel contempo dato l’ok all’apertura dei conti preso Gazprombank.

Sarebbero intanto già quattro gli acquirenti di gas europei ad aver già pagato in rubli, altri 10 avrebbero invece aperto dei conti, ancora inutilizzati, presso Gazprombank. Uniper, importante compratore tedesco di gas russo, ha dichiarato di poter continuare ad acquistare senza violare le sanzioni.

Mosca dal canto suo con la sospensione della fornitura a Polonia e Bulgaria, che già avevano pianificato di non rinnovare i contratti con Gazprom a fine 2022, ha lanciato un avvertimento ai Paesi che non possono permettersi l’embargo sull’oro azzurro russo.