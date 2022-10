L’Eni taglia il gas all’ex Ilva: bollette non pagate per 300 milioni

L’Eni toglie il gas all’ex Ilva – ora Acciaierie d’Italia – per via delle bollette non pagate. Il conto in rosso è di circa 300 milioni di euro, ma il polo siderugico non si fermerà. Infatti, è dotato di due forni elettrici e ha la copertura della Snam. Si tratta di una controllata dallo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la quale l’ex Ilva avrà tempo 90 giorni per trovare un nuovo fornitore. La procedura di inadempienza è partita lo scorso 30 settembre. Quindi, la scadenza ultima per correre ai ripari è fissata per il Capodanno 2023.

Eni chiude gas all’ex Ilva: conto in rosso di 300 milioni

In realtà, ci sarebbe anche un’altra soluzione. L’Eni potrebbe firmare dei contratti di fornitura mensili con il polo siderurgico. Il tutto avrebbe anche l’autorizzazione dell’Arera, che ha deliberato in tal senso lo scorso 12 ottobre. Il problema è che questi contratti prevederebbero un pagamento anticipato. «Stiamo sviluppando un piano di emergenza per far fronte alle difficoltà che abbiamo e che continueremo ad avere» aveva spiegato il presidente Franco Bernabé i primi di ottobre.

«Questa situazione ha rallentato un po’ l’aumento della produzione perché il gas ha un prezzo che non posso che definire se non quasi inaccessibile. (…) abbiamo dovuto un po’ ridisegnare il processo produttivo» aveva spiegato l’amministratore delegato Lucia Morselli.

Cosa è successo

Lo scorso 30 giugno, Eni vantava «un credito commerciale per forniture di gas naturale al cliente [l’ex Ilva ndr] dell’ammontare di circa 285 milioni, di cui 98 milioni scaduti e ulteriori 80 milioni in scadenza al 15 luglio» secondo le fonti del fornitore di gas. Il Governo Draghi aveva però previsto un miliardo di euro per le coperture, dato che l’attuale assetto societario vede lo Stato proprietario al 50% dell’acciaieria.

Ora, spetterà al Governo Meloni verificare la situazione e cercare di sbrogliare la matassa.