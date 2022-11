Eni, partito il primo carico di GNL dall’impianto Coral Sul FLNG in Mozambico

Eni, in qualità di Operatore Delegato del progetto Coral South per conto dei suoi partner in Area 4 (ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS ed ENH), ha reso noto che il primo carico di gas naturale liquefatto (GNL) prodotto dal giacimento Coral nelle acque del bacino di Rovuma in Mozambico è appena partito dall’impianto Coral Sul Floating Liquefied Natural Gas (FLNG).

Eni: «Partito il primo carico di GNL dal Coral Sul FLNG»

«Questo primo carico di GNL rappresenta un nuovo e importante passo nella strategia di Eni che fa leva sul gas come fonte in grado di contribuire significativamente alla sicurezza energetica europea, anche attraverso la crescente diversificazione delle forniture, supportando nel contempo una transizione energetica equa e sostenibile. Continueremo a lavorare con i nostri partner per assicurare una tempestiva valorizzazione delle vaste risorse di gas del Mozambico». Queste le parole con cui l’Amministratore Delegato dell’azienda Claudio Descalzi ha commentato la partenza della prima tranche di GNL nell’ambito del Coral South.

Un progetto, quest’ultimo, di portata storica per il settore ed entrato in esercizio a soli cinque anni dall’approvazione (2017), in linea con la tempistica e i costi previsti nel programma iniziale e nonostante le interruzioni causate dalla pandemia da Covid. Un risultato che colloca saldamente il Mozambico sulla scena mondiale del GNL e che è stato possibile grazie al particolare approccio per fasi e parallelizzato di Eni, ad un’efficace pianificazione dell’esecuzione, al forte impegno di tutti i partner e al costante supporto del governo del Mozambico. L’impianto galleggiante Coral Sul FLNG ha una capacità di liquefazione di gas pari a 3,4 milioni di tonnellate all’anno e produrrà GNL dai 450 miliardi di metri cubi di gas del giacimento Coral.

Il progetto Coral South

L’iniziativa, di cui Eni è Operatore Delegato, ha lo scopo di sviluppare le risorse di gas scoperte nel bacino di Rovuma, al largo del Mozambico. Il cuore tecnologico del progetto è il Coral Sul FLNG (Floating Liquid Natural Gas), una nave lunga 432 metri e dal peso di oltre 200.000 tonnellate con un’unità abitativa alta quanto un palazzo di nove piani e ospitante fino a 350 persone.

Nei ponti interni allo scafo e in coperta sono collocati gli impianti per estrarre, trattare e liquefare il gas naturale, insieme ai serbatoi in cui viene stoccato il GNL in attesa delle navi metaniere che lo trasportano sulla terraferma. Ormeggiata a circa 200 km dalla costa del Mozambico, la FLNG è collegata a sei pozzi sottomarini posti a circa 2.000 metri di profondità che, a loro volta, si spingono fino a 3.000 metri sotto il fondale oceanico per raggiungere le rocce sature di gas naturale di cui è composto il giacimento Coral. Da qui, il gas risale lungo tubazioni flessibili fino alla nave.

Sostenibile e con un impatto ambientale minimo, l’impianto aiuta lo sviluppo economico del Mozambico e rappresenta una grande fonte di gas naturale che contribuisce ad assicurare gli approvvigionamenti a livello globale e ad accelerare la transizione energetica.