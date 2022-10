Energia, Beppe Sala: «Nelle strade di Milano luci spente un’ora in più»

Beppe Sala ha annunciato sui social, attraverso un contenuto video, che nelle strade di Milano le luci rimarranno spente un’ora in più. Inoltre, questa non dovrebbe essere l’ultima novità che il sindaco ha intenzione di attuare per far fronte al caro bollette.

Le parole di Beppe Sala sull’illuminazione a Milano

Il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala ha spiegato la principale misura usata per combattere il caro energie. Nel suo intervento virtuale attraverso post Facebook, il sindaco ha affermato: «A partire da fine mese diminuiremo di un’ora al giorno l’accensione dell’illuminazione stradale e lo faremo con prevalenza al mattino». In questo modo, la città di Milano potrebbe risparmiare molto sui costi energetici.

Tuttavia, questa soluzione non andrà a contrastare la viabilità e l’ordine pubblico. Infatti, i lampioni dovrebbero essere spenti a ridosso dell’alba e dunque non dovrebbero provocare disagi o situazioni particolari per i cittadini.

L’altra soluzione per risparmiare: smart-working per dipendenti comunali

Beppe Sala ha in mente anche un’altra soluzione per poter risparmiare energia a Milano. Infatti, a quanto pare per numerosi dipendenti comunali verrà proposto il lavoro a distanza, con lo smart-working. Nel dettaglio, Sala ha dichiarato: «I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile saranno quindi invitati a farlo chi non potrà sarà dislocato in near working nelle sedi che resteranno sempre aperte, come ad esempio quella di via Larga. Questa misura riguarderà in modo limitatissimo gli uffici aperti al pubblico».

Alcune modifiche riguarderanno anche i mezzi pubblici e l’utilizzo del riscaldamento. Questo il commento del sindaco al riguardo: «Ad ATM abbiamo chiesto uno sforzo sulla regolazione della temperatura nei mezzi pubblici, abbassando un paio di gradi la temperatura sui bus elettrici e sui tram». Infine, Beppe Sala ha rivolto un invito a tutti i cittadini, invitando chiunque a prestare attenzione ai consigli dati nelle prossime settimane per risparmiare energia.