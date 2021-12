Senza un intervento da parte del governo il prossimo anno la spesa per l’energia degli italiani sarà una vera e propria stangata. Secondo le stime di Nomisma, infatti, dall’1 gennaio 2022 la bolletta dell’elettricità nel nostro Paese potrebbe avera un rincaro tra il 17 per cento e il 25 per cento, quella del gas del 50 per cento in più. L’associazione di consumatori Consumerismo calcola che il prossimo anno gli aumenti potrebbero portare la spesa della famiglia tipo per le bollette di luce e gas a 3.368 euro all’anno. Un incremento di 1.227 euro rispetto alla spesa sostenuta nel 2021.

Tariffe del gas passate da 0,95 a 1,4 al metro cubo

«Le tariffe del gas sono decise ognBoli trimestre dall’Arera, sulla base dei prezzi internazionali. Ma questi, dopo essere rimasti tranquilli per dieci anni, alla metà del 2021 sono impazziti, e oramai sono fuori controllo», ha sottolienato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. «Nel trimestre ottobre-dicembre 21», ha spiegato, «la tariffa Arera è 0,95 euro al metro cubo. Ma dato l’andamento dei mercati internazionali, senza un intervento dello stato per calmierare, nel trimestre gennaio-marzo 22 si arriverà a 1,40 euro».

In bolletta elettrica aumenti del 30 per cento

Stesso discorso per la bolletta elettrica, che dipende direttamente dal prezzo del metano, visto che buona parte della corrente è prodotta da centrali a gas. «A fissare la tariffa è il Gme, gestore dei mercati energetici, sulla base dei prezzi internazionali», ha chiarito ancora Tabarelli, «al primo ottobre abbiamo avuto un aumento incredibile, del 30 per cento, quando di solito gli aumenti erano sull’1 per cento. Oggi sui mercati spot l’elettricità si paga da 250 euro al megawattora a quasi 300 (in passato ci sembrava tanto quando costava 40-50 euro). Senza un intervento dello stato, al primo gennaio l’aumento della bolletta elettrica sarebbe dal 17 al 25 per cento». In questa situazione, secondo l’esperto «i due o tre miliardi che saranno stanziati in manovra per calmierare le bollette sono poca cosa».