Enel, l’ad uscente Starace si riaffaccia con il fondo Covalis

Settimane fa il governo Meloni ha fatto le sue scelte per quanto riguarda le nomine dei vertici delle principali partecipate dello Stato. Ma in Enel la partita non è chiusa, visto che a contendersi la leadership sono due liste. Quella del governo e quella del fondo attivista Covalis, investitore di lunga data con una quota di circa l’1 per cento che ha criticato l’opacità della procedura e presentando una lista alternativa.

I rischi dell’operazione Covalis

Alla fine, dopo la secca smentita di un paio di settimane fa, l’attuale ceo Francesco Starace si è detto disponibile a guidare l’Enel se il fondo attivista batterà in assemblea la lista del governo. «Se qualcuno ha bisogno di mandare avanti temporaneamente la gestione dell’azienda sono disponibile», ha detto Starace al Sole 24 Ore, «ma temporaneamente e con determinati paletti». Il manager sostiene che farà l’amministratore a termine ma si sa in Italia nulla è più definitivo del provvisorio. Quella di Covalis è una operazione ad alto rischio. È la prima volta, dalle privatizzazioni degli Anni 90, che il controllo pubblico su società strategiche è in pericolo. E la battaglia potrebbe mettere l’Enel in una situazione di stallo che rischia di durare anche anni visto che, a prescindere dal controllo dello Stato (il 23,5 per cento), il governo ha il golden power e l’arma della regolazione per fermare ogni tentativo di scippo. Covalis Capital, infatti, è una società di investimento che gestisce asset per circa 1,5 miliardi di dollari, con uffici a Londra e a New York, e sede centrale alle isole Cayman e guidata dal finanziere lituano Zach Mecelis.

La sfida di Starace a Berlusconi e Scaroni

L’improvvisa uscita di Starace è un po’ il coronamento della sua sfida a Palazzo Chigi iniziata fin dal governo Draghi, quando il numero uno di Enel si era messo di traverso sul piano di sicurezza energetica studiato dal ministro Roberto Cingolani e sposato dall’Eni di Claudio Descalzi. Ma chi c’è realmente nel mirino di Starace? Ovviamente non Flavio Cattaneo ma la volontà di Silvio Berlusconi di mettere alla presidenza Enel Paolo Scaroni. Cercando, magari, sponde all’estero visto la sua storica vicinanza al duo Berlusconi-Putin. Una mossa improvvida e, certamente mal suggerita, visto che l’ex ceo di Eni è molto vicino agli investitori internazionali come testimonia il cambiamento di posizione di Citibank sulle nomine. Attualmente, oltre a essere al vertice del Milan, è vicepresidente di Rothschild Italia, banca che vede Federico Ghizzoni numero uno e amministratore delegato Alessandro Daffina, molto attivo in tante società pubbliche e vicino al nuovo governo. Dopo tanta delusione, per alcuni versi incomprensibile, Starace ha cercato subito un rilancio, pensando di cavalcare l’idea di diventare presidente Enel. Ma il mercato guarda sempre con diffidenza soluzioni che possono rendere instabile il colosso dell’energia, primo per capitalizzazione della Borsa Italiana. Giocare a poker è un’arte. E Starace sta giocando una partita che non è sua.