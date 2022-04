Enel, energie per crescere

La transizione energetica che guiderà l’Italia nei prossimi anni verso un’infrastruttura sempre più elettrificata e “carbon free” richiede nuove professionalità: con il programma Energie per Crescere, Enel si sta impegnando a formare giovani che potranno essere inseriti come operai elettrici specializzati nelle aziende partner. Sono circa duemila i ragazzi che hanno fatto richiesta, a meno di due mesi dal lancio dell’iniziativa.

Energie per Crescere, il progetto di Enel in partnership con ELIS

Implementare un processo formativo diffuso su tutto il territorio nazionale e creare un bacino di professionisti dotati di competenze specifiche e disponibili su tutto il territorio nazionale, a disposizione della rete di imprese fornitrici di Enel. Sono questi gli obiettivi di Energie per Crescere, il programma avviato da Enel, in collaborazione con l’ente di formazione ELIS, per inserire nel mondo del lavoro 5.500 giovani entro i prossimi due anni: il progetto nasce per rispondere al fabbisogno di tecnici della rete da impiegare in ruoli operativi, con particolare focus su attività relative alla gestione delle reti elettriche.

Il fattore umano è l’elemento cardine da cui dipende il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e transizione ecologica che attendono il Paese. «È fondamentale coinvolgere le nuove generazioni», dichiara Nicola Lanzetta, direttore di Enel Italia. «Insieme a ELIS vogliamo favorire l’incontro tra la formazione e il mondo del lavoro, attraverso programmi specifici costruiti sulle esigenze delle imprese che operano con Enel in tutta Italia per gestire reti elettriche sempre più smart e digitali».

Energie per Crescere, come presentare la candidatura

Enel ha scelto di collaborare con ELIS, organizzazione non profit che opera in sinergia con istituzioni pubbliche e soggetti privati in Italia e, in qualità di Ong, nei Paesi in via di sviluppo, nella selezione, formazione e individuazione dei percorsi professionali che consentiranno ai candidati di essere assunti in una delle aziende partner di Enel con un contratto a tempo determinato di 6 mesi o superiore e con possibilità di prosecuzione. L’inserimento in azienda è preceduto da 5 settimane di formazione gratuita presso istituti certificati da Accredia per le quali i partecipanti riceveranno un rimborso spese di 800 euro. I giovani interessati possono presentare la propria candidatura sul sito web di ELIS.