Endemia, cos’è e quali sono le differenze con epidemia e pandemia

Con la diffusione della variante Omicron e il boom di contagi Covid in diverse parti del mondo, si sente sempre più spesso parlare dell’ipotesi che il Covid si avvii a diventare un’endemia: cos’è e quali sono le differenze con i concetti di epidemia e pandemia?

Cos’è l’endemia

L’Istituto Superiore di Sanità definisce malattia endemica quella il cui agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo. Il termine “endemia” indica dunque la costante permanenza, in un determinato territorio, di una malattia che tende a presentarsi di rado o a piccoli focolai con una incidenza relativamente uniforme.

Contagiando un numero limitato di persone, riesce ad essere gestibile dal sistema sanitario senza che questo venga messo sotto pressione e non impatta dunque in modo violento sulla vita della popolazione. Esempi di questo tipo di patologie, alcune delle quali sono presenti in modo costante mentre altre si presentano annualmente in un determinato periodo, sono la malaria nelle zone tropicali ma anche il morbillo e la varicella. Secondo l’opinione degli esperti a queste potrebbe aggiungersi il Covid, attualmente considerata malattia pandemica.

Cos’è l’endemia: le differenze con epidemia e pandemia

Con il termine epidemia si intende invece la manifestazione frequente, localizzata e limitata del tempo di una malattia infettiva. Questa si verifica quando un soggetto che la contrae contagia più di una persona, che a sua volta la trasmette ad altri, e il numero dei casi aumenta rapidamente in breve tempo.

Quando il virus inizia a diffondersi in più continenti o comunque in vaste aree del mondo riguardando la maggior parte della popolazione, si parla allora di pandemia (definibile, dunque, come un’epidemia che riguarda più aree geografiche del globo). L’11 marzo del 2020, con i primi casi Covid registrati in numerosi stati, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come tale l’emergenza sanitaria ancora in corso.