Emy Buono, chi è: da “Ti spedisco in convento” a “La Pupa e il Secchione”

Modella, cubista e personaggio televisivo, Emy Buono è una delle concorrenti de La Pupa e il Secchione 2022 dove fa parte del trio insieme al secchione Alessandro De Meo e alla pupa Asia Valente: vediamo chi è, quali sono state le sue esperienze sul piccolo schermo prima di sbarcare nel programma di Barbara D’Urso e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Emy Buono

Nata a Napoli il 26 marzo 1998 (ha dunque 24 anni), la giovane vive ancora nel capoluogo campano insieme a sua madre e sua nonna, entrambe persone che hanno un’importanza rilevante nella sua vita e a cui si è più volte detta molto legata. Dopo aver concluso gli studi al liceo artistico Umberto Boccioni (non è noto se abbia frequentato/sia iscritta all’università), ha iniziato a lavorare come cubista in un locale partenopeo e ha recentemente esordito nel mondo della moda. Il suo volto è infatti apparso, per esempio, sulle pagine di Io per una pubblicità del brand Gioselin.

Il debutto in televisione è avvenuto nel 2021 con la partecipazione allo show Ti spedisco in convento in onda su Real Time. Insieme a Wendy, Stefania Messina, Valentina Grimaldi e Sofia Giaele, ha avuto occasione di trascorrere diverse settimane chiusa in un convento di suore sulla costiera amalfitana. Qui si è messa alla prova in un’esperienza completamente diversa a quella a cui era abituata nella vita reale rinunciando a serate mondane, eccessi, alcolici e, soprattutto, all’uso del cellulare.

Emy Buono: vita privata

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non è noto se attualmente Emy (il suo vero nome è Emilia) sia fidanzata o single. Essendo particolarmente riservata su questo fronte, non si hanno infatti informazioni su sue eventuali storie d’amore presenti e/o passate. Durante la sua partecipazione a Ti spedisco in convento aveva rivelato che le piace corteggiare uomini sposati e avere relazioni occasionali.