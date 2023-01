Emre Can: «Ho scoperto il tumore grazie alle visite con la Juve»

Emre Can ha rimosso un tumore alla tiroide grazie alle visite mediche sostenute con la Juventus al momento del trasferimento. Il centrocampista, ora al Borussia Dortmund, ha rivelato la sua storia e ha invitato tutti a prestare attenzione alla salute.

La confessione di Emre Can

Nel corso di un’intervista a Dazn, il centrocampista Emre Can ha svelato che il trasferimento alla Juventus gli ha salvato la vita. Le sue dichiarazioni al riguardo sono state: «Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un’operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Puoi avere tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante. Fa parte della vita, consiglio a tutti di fare dei controlli. Non importa quanto crediamo di essere sani; se scopriamo queste cose in tempo, si può agire».

Il calciatore ha poi detto: «Sono estremamente grato ai dottori: un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juventus mi chiamarono. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare della tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo».

La carriera del centrocampista

Emre Can attualmente è in forza al Borussia Dortmund e continua la sua carriera come calciatore. Nel corso degli anni ha militato per tanti club blasonati. Infatti, ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Juventus e Liverpool.

Nel corso della sua carriera ha anche ottenuto numerosi trofei e traguardi importanti. Nella fattispecie, ha vinto un campionato tedesco, due Coppe di Germania, una Supercoppa di Germania, uno scudetto, una Supercoppa italiana e anche una Champions League. Grazie ai medici della Juventus, che hanno scoperto il problema del tumore alla tiroide, il sogno come calciatore per lui continua e ha evitato problemi di salute che potevano essere estremamente gravi.