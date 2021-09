Il lunch match di domenica 19 settembre, nel weekend in cui si disputa al quarta giornata del campionato di Serie A, è Empoli-Sampdoria. I toscani, che hanno vinto l’ultimo confronto in ordine di tempo contro i genovesi in Serie A (2-1 a Genova, maggio 2019), non battono i blucerchiati in casa da gennaio 2007 (2-0 il risultati finale). Calcio d’inizio alle ore 12.30, allo Stadio Castellani: ecco le probabili formazioni, l’arbitro e le informazioni utili per vedere la partita.

Empoli-Sampdoria, le formazioni

Secondo lunch match consecutivo per i blucerchiati, dopo il convincente pareggio contro l’Inter. I ragazzi di D’Aversa, che finora hanno raccolto due punti, cercano la prima vittoria in campionato contro i toscani che, invece, l’hanno già trovata due turni fa, decisamente a sorpresa, contro la Juventus, in mezzo a due sconfitte con Lazio e Venezia. Andreazzoli opta in attacco per Cutrone e Mancuso e in mezzo dà fiducia al trio Haas, Ricci e Henderson. D’Aversa, che recupera Ekdal ma conferma Adrien Silva al fianco di Thorsby, insiste sul 4-4-2 con Quagliarella e Caputo davanti. Il neoacquisto della Sampd, arrivato a Genova nell’ultima giornata di calciomercato, è un ex e affronterà per la prima volta l’Empoli da avversario in Serie A.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami, Cutrone, Mancuso.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Empoli-Sampdoria, chi arbitra

La partita del Castellani è stata affidata all’arbitro Mariani, che sarà assistito da Prenna e Pagnotta. Quarto ufficiale Maggioni, mentre al Var c’è Mazzoleni coadiuvato da Paganessi.

Empoli-Sampdoria, dove vedere la partita

Come tutte le altre partite della Serie A 2021/22, Empoli-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN. Ma non in esclusiva. Sarà infatti disponibile anche su Sky e, dunque, sulla piattaforma di streaming NOW.