La più popolare sarebbe quella con la faccina che ride di gusto, al punto al punto da far scendere le lacrime. Con buona pace dei giovanissimi, strenui boicottatori del suo utilizzo. A stilare la classifica delle emoji più diffuse al mondo sono stati i ricercatori di Adobe. Per mettere insieme la particolare graduatoria, hanno intervistato oltre settemila persone, tra Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Corea del Sud e Giappone.

La top five delle emoji più utilizzate

Detto della prima posizione, il podio è completato dal pollice rivolto verso l’alto e dal cuore rosso. La faccina con occhiolino e bacio e quella triste con lacrima chiudono, invece, la top-five. Come accennato, però, il Global Emoji Trend Report 2021 compilato dalla compagnia di software in vista del World Emoji Day in programma sabato prossimo, non ha convinto i giovanissimi, specie quelli più attivi su TikTok. Per loro, infatti, la faccia che ride sarebbe ormai abbondantemente sorpassata: «Le uso tutte, tranne quella», ha dichiarato il 21enne Walid Mohammed alla Cnn. «Ho smesso da un po’ perché ho notato fosse diffusa tra i più grandi, a partire da mia madre e dai miei fratelli». Nel rapporto spazio anche ai simboli più fraintesi al mondo: la faccia da clown, la melenzana e la pesca. Indipendentemente dal significato su un punto sono quasi tutti d’accordo (90 per cento): l’introduzione di emoji ha reso più semplice la comunicazione e aiutato a superare le barriere create da lingue diverse.

Comunicare le emozioni, è più facile con le emoji

Interessante scoprire come il 67 per cento degli intervistati ritenga più interessanti coloro che usano i simboli per comunicare, rispetto a chi non lo fa. Non finisce qui, per tanti sarebbe molto più facile esprimere le emozioni attraverso le emoji piuttosto che al telefono o di persona. E ancora il 55 per cento ritiene abbiano avuto un impatto positivo sulla salute mentale. Anche per questo ne vorrebbero di più. E chissà che presto non verranno accontentati. Da settembre nuovi simboli potrebbero, infatti, entrare negli smartphone e sui social, allargando il campionario tra cui scegliere. Per il momento si tratta di bozze e anche i disegni non sarebbero definitivi. Tra i più curiosi le mani a comporre il cuore, il corallo utilizzato per la battaglia contro il cambiamento climatico e l’uomo con il pancione a identificare la gravidanza non più come opzione esclusiva delle donne. L’ultimo aggiornamento in materia risale a dicembre 2020 per i telefoni Pixel e aprile 2021 per il sistema Ios, ma alcuni smartphone, Samsung compresi, non lo hanno mai ricevuto. Settembre in tal senso potrebbe essere l’occasione per rimettersi al passo.

What’s in the latest draft emoji list, and when it is scheduled for approval https://t.co/yemIEzDfKi — Emojipedia (July 17 is #WorldEmojiDay 📅) (@Emojipedia) July 15, 2021

Emoji sinonimo di dolcezza

Sulle statistiche è intervenuto, il designer di caratteri tipografici Adobe e sviluppatore di font Paul D. Hunt con un post. «Le emoji a volte vengono criticate per essere eccessivamente sdolcinate, ma questa dolcezza è fondamentale quando si tratta di dover alleggerire il contenuto delle conversazioni online».