Emma Watson in vacanza in Italia: paparazzata a Venezia con Ryan Walsh

Emma Watson, l’attrice di 33 anni nota per aver interpretato Hermione nella saga di Harry Potter, avrebbe un nuovo amore. La coppia è uscita allo scoperto a Venezia dove è stata paparazzata a passeggio mentre camminava teneramente mano nella mano. I due si starebbero frequentando da diversi mesi.

Emma Watson in vacanza a Venezia

L’attrice ha trascorso una breve vacanza in Italia insieme a Ryan Walsh che, secondo alcuni rumors, potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. L’uomo sarebbe arrivato nella vita della Watson dopo la sua rottura con Brandon Green, il figlio del milionario Sir Philip Green. Secondo il The Sun, i due si sarebbero lasciati poco dopo Natale. La loro storia è durata poco più di un anno e, a distanza di qualche settimana, l’attrice avrebbe iniziato a frequentare l’imprenditore Ryan Walsh. I due sono stati fotografati a Venezia prima su una gondola e poi a cena con alcuni amici. Le foto sono state condivise dai maggiori tabloid inglesi, dal The Sun al Daily.

Le precedenti relazioni

Emma Watson avrebbe quindi ritrovato la felicità grazie a Ryan Walsh, personaggio lontano dal mondo dello spettacolo e fondatore di Walsh Consulting Group, un’azienda che ha sede a Los Angeles e che si occupa di tecnologia. Tra gli amori passati della Watson ci sono stati il giocatore di rugby Tom Ducker, l’imprenditore William Knight, con il quale ha avuto una relazione durata due anni, e l’uomo d’affari Leo Robinton.