Chi è Emma Valenti in Don Matteo 13? Età, carriera, fidanzato Pietro Beruatto, vita privata dell’attrice

Emma Valenti è un’attrice di Torino, classe ’97, nota per far parte del cast della serie tv Don Matteo. La fiction infatti ha accolto lei, nei panni della giovane Valentina, e Flavio Insinna, che compare brevemente nel ruolo del Capitano Anceschi. Ma chi è Emma Valenti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Sulla biografia di Emma Valenti al momento non si hanno molti dettagli. Sappiamo solamente che è nata nel 1997 nella città di Torino, dove è cresciuta e ha frequentato le scuole. Successivamente si è trasferita a Roma, per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia e solamente dopo ha frequentato anche la Scuola di formazione attore a Torino.

Attraverso il sito ufficiale della sua agenzia apprendiamo che Emma Valenti ha già recitato nel cortometraggio Sabbia nel vento diretto da Federico Fadiga ed anche in quello di Kristian Xipo dal titolo Assenza. Don Matteo quindi potrebbe essere per lei un’occasione per farsi conoscere dal pubblico italiano, e magari per cogliere qualche nuova opportunità lavorativa. Nella fiction di Rai 1, l’attrice veste i panni della giovane Valentina, recitando al fianco di Terence Hill, Raoul Bova e Francesco Castiglione.

La vita privata di Emma Valenti

In molti si chiedono se la bella Emma Valenti sia legata sentimentalmente a qualcuno. La risposta è sì. L’attrice di Don Matteo è fidanzata da diverso tempo con Pietro Beruatto, professione calciatore. La coppia infatti appare spesso insieme e innamorata nelle foto condivise sui rispettivi account Instagram.

Durante un’intervista, l’attrice ha confessato che uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di poter girare un film o una serie nella sua città, Torino. Tra le sue passioni ci sono la danza classica, che ha praticato per oltre 20 anni, e l’immersione.

Chi è Pietro Beruatto, fidanzato dell’attrice?

Pietro Beruatto è nato a Trieste il 21 dicembre del 1998 sotto il segno zodiacale del Sagittario. Di professione è un calciatore italiano difensore del Pisa e in prestito dalla Juventus.