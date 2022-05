Emma Muscat chi è, dove vive di che nazionalità è la cantante da Amici all’Eurovision

Emma Muscat è la cantautrice di 23 anni che rappresenta Malta all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano I am What I am. È conosciuta dal pubblico italiano per la sua partecipazione alla 17esima edizione di Amici nel 2018, ma nella vita è anche modella e pianista. Dopo il successo nel talent di Maria De Filippi ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Warner Music Italia. “Alone”, “Avec moi” e “Moments” sono solo alcuni dei brani che le hanno permesso di raggiungere il successo e farsi conoscere anche nel nostro Paese. Ecco chi è Emma Muscat.

Chi è Emma Muscat?

Emma Muscat è nata a St. Julian’s, Malta, il 27 novembre 1999. Ad oggi ha dunque 23 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. È cresciuta con i genitori e il fratello, che si chiama Kurt, mostrando fin da subito una grande passione per il canto. In breve, si è fatta notare proprio per le sue doti canore. Dopo le scuole superiori si è iscritta alla facoltà di Musica e Spettacolo, imparando nel frattempo a suonare il pianoforte.

La carriera di Emma è iniziata nel 2016, quando ha pubblicato il brano “Alone”, che ha riscosso molto successo sia a Malta che in Inghilterra. Nel 2017 ha rilasciato il secondo pezzo dal titolo “Without You”. Nella scuola di Maria De Filippi è entrata a far parte della squadra Bianca classificandosi al quinto posto assoluto. Una volta terminata questa esperienza ha firmato un contratto con la Warner Music. Poi, ha partecipato a due edizioni di Isle of MTV 2018 con altri colleghi artisti.

Il 6 luglio 2018 è uscito il suo primo EP, dal titolo “Moments”, mentre nel dicembre dello stesso anno ha pubblicato “Moments Christmas Edition”, proponendo cover di successi natalizi. Il 16 novembre 2018 ha duettato con il rapper Shade nel brano “Figurati noi”. Nel 2019 ha rilasciato il singolo “Avec moi”, un duetto con il cantante Biondo, conosciuto ad ‘Amici’ e con il quale Emma ha avuto una relazione.

Successivamente ha pubblicato altri pezzi, come “Sigarette, “Vicolocieco”, “Sangria”, tutti di grande successo. Quest’ultimo brano in particolare è diventato disco d’oro. Nel frattempo Emma ha acquistato una grandissima popolarità su Instagram, diventando così testimonial di alcuni marchi beauty e di capelli (come l’ Oreal ed Elvive).

Chi è il fidanzato della cantante?

Ai tempi della sua partecipazione ad Amici, Emma Muscat aveva iniziato una relazione con il compagno e rapper Biondo. I due si sono incontrati tra i banchi della scuola di Maria De Filippi e il loro legame è continuato anche dopo la fine del programma. L’amore, però, è arrivato al capolinea dopo un anno e mezzo. Ora la cantautrice maltese ha ritrovato la felicità accanto a Kurt Galea, come ha rivelato lei stessa ospite di Verissimo nella puntata del 30 aprile.

“È veramente una bellissima persona, mi sostiene tantissimo in tutto quello che faccio. Quando stiamo insieme rido tantissimo. È stato la luce in un momento difficile della mia vita sentimentale, ero stata lasciata due volte. Avevo il cuore a pezzi. Poi, è arrivato lui, è stato la luce in un momento in cui stavo veramente male. Ora sono felice“. Kurt Galea non è un personaggio che appartiene al mondo dello spettacolo e, infatti, di lui non si hanno molte informazioni. Si sa solo che è originario di Malta, proprio come la sua fidanzata.