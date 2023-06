Emma e Stefano De Martino alla festa scudetto del Napoli: lui si avvicina, lei scappa

Ieri sera è andata in scena la trionfale festa per il terzo scudetto del Napoli che ha incluso, tra le altre cose, un concerto condotto dal napoletano doc Stefano De Martino dal palco dello stadio Diego Armando Maradona. Nel corso della serata sono andate in scena le esibizioni di molti apprezzati artisti del nostro panorama, tra cui spiccano i nomi di Gigi d’Alessio, Nino D’Angelo, LDA, Clementino, Enzo Avitabile, Franco Ricciardi, Arisa, Noa ma anche Emma Marrone. Proprio riguardo a quest’ultima artista in modo particolare in molti si sono resi conto di un gesto “sospetto” che non è certo passato inosservato.

Emma Marrone “scappa” da Stefano de Martino alla festa del Napoli?

Al Maradona, l’artista salentina ha cantato Napul’è, una delle canzoni più celebri del compianto Pino Daniele. Terminata l’esibizione, tuttavia, la cantante è scappata via senza nemmeno salutare il presentatore dell’evento, limitandosi a ringraziare il pubblico in modo sbrigativo. Sono stati in tanti, a questo punto, ad aver pensato che la scelta di Emma Marrone sia stata legata al fatto che non voleva avere contatti di sorta con l’ex fidanzato Stefano De Martino, che anni fa l’aveva lasciata per mettersi insieme a Belen Rodriguez. Qui alcuni dei commenti apparsi su Twitter nel merito della questione.

no ma io vi giuro che questo video dove emma scappa via ed evita stefano mi ammazza, mi manda al santo creatore pic.twitter.com/5xd42MbGIN — giuseppe 🌍 (@princesadoidaa) June 4, 2023

EMMA CHE FUGGE DA STEFANO È ARTE pic.twitter.com/vhXm0iI6rp — emmina 🫶🏻 (@lamiabrown_emma) June 4, 2023

Un gossip senza senso?

Per quanto sia indubbio che Emma Marrone non si sia intrattenuta con il conduttore è anche vero che, forse, tutto era già stato calcolato. Viste e considerate le tempistiche molto strette dello show, può essere che il siparietto successivo alla sua esibizione non fosse proprio previsto. D’altra parte, non risulta che Emma Marrone e Stefano De Martino siano in cattivi rapporti. Negli ultimi anni, infatti, i due ex fidanzati si sono spesso scambiati like e commenti di stima reciproci via Instagram. Emma Marrone tra l’altro, proprio di recente, ha pubblicato una foto con la stessa Belen Rodriguez all’interno dello studio de Le Iene.