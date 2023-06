Emma Marrone a pranzo con Belen e Stefano Di Martino per spegnere ogni voce di gelo con lui

Emma Marrone ha davvero snobbato l’ex fidanzato Stefano De Martino sul palco dello stadio Diego Armando Maradona in occasione dei festeggiamenti dello scudetto del Napoli? Sono stati in tanti a farsi questa domanda, alla luce del gesto della cantante, che dopo essersi esibita sulle note di Napul’è è fuggita senza salutare il conduttore. La verità, però, è ben presto venuta a galla.

Emma Marrone a pranzo insieme a Stefano De Martino e Belen Rodriguez per scacciare i rumors

A poche ore di distanza dal live partenopeo, Emma Marrone ha prima di tutto voluto fare chiarezza nel merito della questione pubblicando una Instagram Stories di chiarimento, ripresa poi dallo stesso Stefano de Martino. Nel video Emma ha precisato: «Sto leggendo articoli che fanno abbastanza ridere e mi dispiace perché in realtà non c’è nessun gelo. Anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata davanti a 50mila persone, sono tanto orgogliosa di lui. Solo che non l’ho neanche sentito parlare dietro di me. Non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa. State sereni che sta tutto a posto».

Poche ore dopo, inoltre, Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno passato qualche ora insieme a pranzo, scattandosi una foto caricata sui social che ha così spazzato via qualunque ulteriore gossip o ipotesi rispetto al loro rapporto. Nessun gelo, insomma, fra i due ex, contrariamente a quello che i più pettegoli avevano pensato.

La storia dei due ex fidanzati

Emma e Stefano De Martino si erano conosciuti nella scuola di Amici, dove entrambi avevano partecipato in veste di concorrenti. La loro relazione si era però interrotta quando De Martino perse la testa per Belen Rodriguez, con la quale presto si sarebbe sposato e avrebbe avuto il primogenito Santiago. Il rapporto tra Emma e De Martino, ad ogni modo, non è stato compromesso del tutto. Al contrario, soprattutto negli ultimi anni, i due hanno manifestato in più occasioni stima reciproca attraverso diverse reazioni e commenti sui rispettivi social.