Emma Marrone Ogni volta è così: testo e significato della canzone di Sanremo 2022

Emma Marrone porta al Festival di Sanremo 2022 la canzone “Ogni volta è così“, diretta all’orchestra dalla collega e amica Francesca Michielin. A produrre musicalmente il brano è stato Dario Faini, noto artista pop italiano, mentre il testo lo hanno scritto a quattro mani proprio Emma Marrone e Davide Petrella. Ecco il testo e il significato di “Ogni volta è così”.

Il testo di “Ogni volta è così”

Lo vedi come sei

Arrenditi

Stanotte

Che non ci metteremo a tremare come foglie

Siamo stati mai liberi

A volte

Sel tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli

occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra i ricordi

e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile

Ma con te ogni volta è così

ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando

mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Non so perché

Ma ogni è volta così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio

Per un momento

Metti che il cielo

poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Io per appartenere alle tue mani

Non c’ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi quardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Mai nessuna

più di te

Il significato del testo “Ogni volta è così”

Qual è il significato del testo di “Ogni volta è così”? La canzone è stata scritta dalla stessa Emma, Davide Petrella e Dario Faini (Dardust) e come argomento principale affronta il tema dell’amore e di una condizione delle donne i cui comportamenti vengono spesso giudicati come sbagliati a prescindere. La stessa Emma ha parlato della canzone anche tecnicamente spiegando che si tratta di un brano vocalmente insidiosissimo, assai diverso da quello che canta di solito. Uno dei momenti salienti del brano, infatti, è il verso: “Non c’è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane e non vuoi restare qui, e neanche scappare“.