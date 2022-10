Emma D’Aquino, chi è la conduttrice di Amore Criminale stasera su Rai3

Nuova stagione per Amore criminale, programma di denuncia sociale che affronta il delicato tema della violenza sulle donne. Stasera 20 ottobre, alle 21.20 su Rai3, spazio per la storia di Antonia, uccisa nel 2012 dal suo ex compagno a soli 43 anni. Filo conduttore della narrazione sarà il racconto della figlia, Florencia, che ha creato un’associazione per gli orfani di femminicidio. Grande novità della stagione sarà però la conduzione, per la prima volta nelle mani di una giornalista e non ad un’attrice. Emma D’Aquino, infatti, prenderà il testimone di Veronica Pivetti per guidare gli spettatori nel corso delle nuove puntate. Ecco cosa sapere sulla carriera professionale e sulla vita privata della donna, senza dimenticare i social network. La visione di Amore criminale sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Emma D’Aquino, carriera e vita privata della conduttrice di Amore Criminale

La carriera professionale, dall’11 settembre ad Avetrana

Alla guida di Amore Criminale ci sarà dunque Emma D’Aquino, giornalista classe 1966 di Catania. Dopo la laurea in Scienze politiche, ha iniziato la carriera nelle radio e tv locali. All’età di 30 anni ha fatto il suo primo ingresso in Rai, dove ha lavorato a lungo come inviata di Porta a Porta. Per Bruno Vespa ha seguito alcuni degli eventi di cronaca italiana e internazionale più importanti del nuovo millennio. Era infatti a New York per l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Fra i nostri confini si è occupata, anche per il TG1, dei delitti di Cogne e via Poma, senza dimenticare Sarah Scazzi ad Avetrana e Meredith Kercher a Perugia. Per diversi anni ha poi condotto l’Inaugurazione dell’anno giudiziario e la parata del 2 giugno.

Per Emma D’Aquino non solo telegiornali, dato che ha preso parte a due programmi televisivi di intrattenimento. Con Alberto Matano ha partecipato al quiz Gli italiani hanno sempre ragione di Fabrizio Frizzi nel 2015 e l’anno dopo a Ballando con le stelle in qualità di opinionista. Ospite del Festival di Sanremo nel 2018 ha realizzato una gag a Claudio Baglioni durante il brano Sabato pomeriggio. Due anni dopo è tornata all’Ariston in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello.

La vita privata e i social network

Quanto alla vita sentimentale, Emma D’Aquino ha sempre mantenuto uno stretto riserbo, evitando gossip e scena pubblica. Difficile stabilire se sia sposata o abbia dei figli, anche se in passato ha detto di essere impegnata e innamorata. Per anni si vociferò circa una sua possibile relazione con il collega Alberto Matano, che ha sempre smentito parlando di una stretta e solida amicizia. Presente sui social network, ha un profilo Twitter con quasi 7 mila follower e uno Instagram, dove ne conta 36 mila. Qui condivide scatti di natura professionale oltre ad alcuni momenti privati.