Emma Bonino: «Lo strappo di Azione ha favorito la destra»

Emma Bonino torna a parlare delle elezioni, intervistata dal Corriere della Sera, e a proposito del ‘cambio di idee’ di Azione. Secondo l’esponente di +Europa, Carlo Calenda lasciando la coalizione del Pd avrebbe favorito la destra.

Emma Bonino: «Azione ha favorito la destra»

Raggiunta dal Corriere della Sera, Emma Bonino è tornata a parlare dei risultati delle elezioni politiche. Secondo lei, con il caos dell’attribuzione dei seggi alla Camera, le sorti potrebbero cambiare anche per +Europa. «Vediamo che succede adesso. Non dobbiamo dimenticare che per legge non è il Viminale che attribuisce i seggi, questa è una responsabilità in capo alle Corti d’Appello e alla Cassazione», ha detto Bonino.

Ma sull’esito della coalizione di centrosinistra non ci sono dubbi per l’ex ministra degli Affari Esteri. «Nel mio collegio la candidata di centrodestra Livia Mennuni ha vinto grazie al fatto che Calenda ha rotto il patto con il Pd ed è andato come polo autonomo alle elezioni. E il mio non è un caso isolato. Calenda aveva sottoscritto un accordo poi disdetto dopo pochi giorni».

«Se fosse rimasto fedele a quell’accordo la maggioranza di destra al Senato sarebbe stata in forse e comunque risicatissima. Lo dicono le analisi dei flussi elettorali che dimostrano che quello di Azione è stato un voto progressista. È una questione aritmetica prima che politica. Per noi di +Europa tutto era invece chiarissimo. Nessun voto liberale doveva favorire Meloni e Salvini nella parte maggioritaria, per questo abbiamo mantenuto fede all’alleanza con Letta. Abbiamo seguito le convinzioni e non le convenienze, e siamo fieri di averlo fatto anche questa volta».

Intanto, Emma Bonino attende il riconteggio dei voti, già chiesto dal segretario di partito Benedetto Della Vedova. «Ci siamo fermati, al Senato, al 2,95%, il margine che ci ha impedito di raggiungere il 3%. È una sorta di errore statistico e per questo chiederemo un riconteggio dei voti».