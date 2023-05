Emma, la bimba in braccio al concerto di Tananai: «Come fossi mia figlia»

Lunedì sera, 8 maggio 2023, Tananai si è esibito in concerto al Forum di Assago e tra il pubblico era presente la cantante Emma Marrone, che è riuscita a stupire anche da spettatrice. L’artista salentina, infatti, ha condiviso una foto su Instagram dove è ritratta con una bambina sulle spalle così che potesse vedere meglio, corredata da una dolce didascalia. «Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto come fossi mia figlia», ha scritto Emma commuovendo migliaia di utenti. Il post della cantante ha ricevuto centinaia di migliaia di like e racchiude delle dolcissime parole dedicate alla piccola: «La musica è di tutti, l’emozione di stasera conservala per sempre».

«Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. E se fossi stata davvero mia figlia?», ha esordito la cantante nel post. La dedica continua con parole emozionanti: «Se fossi stata davvero mia figlia ti avrei detto tante cose. Tipo… Hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano temporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c’è la musica».

«È stato come tenere in braccio il futuro»

Un lungo post che ha commosso fan e colleghi della Marrone e che la cantante salentina ha chiuso con parole di speranza: «Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro».