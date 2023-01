Qatar 2022, Eminem ha rifiutato 8 milioni di dollari per esibirsi al Mondiale

«Ho uno scoop su Qatar 2022. Dopo l’esibizione al Super Bowl, insieme a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blidge, Kendrick Lamar e lo stesso Eminem, abbiamo ricevuto una proposta per esibirci al mondiale in Qatar. Avevano un budget totale di nove milioni di dollari e ne avrebbero dati otto a Em, più uno a me. Ho parlato con Paul, il manager di Eminem e con tutto il suo staff. Mi dissero subito che non l’avrebbe mai fatto e che sarebbe stato anche inutile chiederglielo». Così 50 Cent rivela al radioshow Big Boy’s Neighborhood una novità sulla mancata esibizione di Eminem al Mondiale di Qatar 2022.

Eminem avrebbe rifiutato di esibirsi al Mondiale del Qatar 2022

Stando al racconto del rapper, gli organizzatori dell’evento in Qatar avrebbero chiesto a 50 Cent di agire come intermediario e di proporre l’esibizione di Eminem all’evento calcistico internazionale. Per farlo, 50 Cent sarebbe passato dall’agente di Eminem, Paul Rosenberg. A quanto si apprende, Rosemberg avrebbe rifiutato l’offerta senza dirlo al rapper, in quanto ben consapevole della sua lotta in favore dei diritti umani. Gli organizzatori avrebbero promesso a 50 Cent 1 milione di dollari se l’affare fosse andato in porto.



50 Cent porterà comunque avanti il progetto di raccontare la storia di un ragazzo bianco che vive nella comunità nera di Detroit in una prossima serie Tv dal titolo 8 Mile. La serie si basa sul film dove Eminem ha vinto l’Oscar per la colonna sonora per la canzone Lose Yourself. Il film è del 2002 e fu un successo per la critica e per il pubblico.

L’amicizia tra 50 Cent ed Eminem

L’amicizia tra 50 Cent ed Eminem risale ai primi anni Duemila. I due hanno collaborato insieme sul palco e anche in alcune canzoni, come nel singolo Get Rich or Die Tryin’. Eminem ha sempre lottato per i diritti umani, per questo il suo manager avrebbe deciso di lasciar perdere davanti alla proposta di 50 Cent.



«Ci sto lavorando. Non ho dubbi. Non sto sbagliando un colpo, non sto sbagliando un colpo» aveva spiegato 50 Cent in merito a questo importante progetto insieme.