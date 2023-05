Incidente a Cento, morta la giovane Carabiniera Emily Vegliante: aveva 23 anni

Tragico incidente stradale quello avvenuto a Cento, in provincia di Ferrara, ieri intorno alle 15. Vittima dello scontro tra due auto è stata Emily Vegliante, Carabiniera di 23 anni.

Emily Vegliante morta in un incidente

Il sinistro è avvenuto più precisamente all’incrocio tra via Modena e via Renazzo (davanti all’azienda Merighi), sulla SP66. Secondo una prima ricostruzione, due automobili, una Fiat Punto e una Peugeot, si sono scontrate frontalmente, emettendo anche un forte boato che ha scosso gli abitanti della zona e i dipendenti dell’azienda di fronte. Subito dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. Per la giovane carabiniera campana, mamma di un bimbo piccolo, purtroppo non c’è stato nulla da fare se non dichiarare il decesso sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, sarebbe stata la Peugeot a sbandare, andando ad occupare la corsia opposta sulla quale viaggiava Emily insieme a un suo collega. I due si sarebbero così trovati di fronte la vettura, proveniente dall’altra corsia, senza poter far nulla per evitare l’impatto. Essendo la Fiat Punto un modello vecchio, non aveva nemmeno gli airbag, che avrebbero potuti attutire lo scontro. La scena che si sono visti davanti le persone che hanno assistito all’incidente è stata quella di un’auto fumante nel campo e con l’altra colpita nella parte destra e ridotta a un ammasso di lamiera.

La vittima e i feriti

Emily era originaria di Cerreto Sannita, aveva vissuto a Solopaca, comune in provincia di Benevento, e lavorava alla caserma di San Giovanni in Persiceto. La vittima si trovava proprio a bordo della Fiat Punto con un collega, che è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni serie. Ferito anche il conducente 48enne dell’altra auto, che è stato ricoverato al Sant’Anna di Cona.