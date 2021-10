Emily Ratajkowski accusa di molestie Robin Thicke

La modella Emily Ratajkowski ha accusato il cantante Robin Thicke di averla molestata durante le riprese del video di Blurred Lines.

E’ quanto Emily scrive nella sua autobiografia in uscita in libreria il 9 novembre sotto il titolo My Body.

Cosa sostiene Emily

L’estratto del libro è stato pubblicato dal Sunday Times, dal New York Post e dal Daily Beast e in un passaggio si legge che «improvvisamente ho sentito la freddezza e l’estraneità delle mani di uno sconosciuto che mi prendevano a coppa il seno nudo da dietro. Istintivamente mi sono allontanata, girandomi a guardare Robin Thicke».

L’episodio sarebbe avvenuto proprio nel corso della registrazione del videoclip scandalo di Blurred Lines. Alla canzone avevano partecipato, oltre al cantante canadese, anche il rapper T.I. e il cantante Pharrell Williams.

Il video scandalo di Blurred Lines

I tre interpreti compaiono nel videoclip, accanto alle modelle Emily Ratajkowski, Elle Evans e Jessi M’Bengue. Di questo video, però, esistono due versioni, una con le tre ragazze vestite e l’altra nella quale sono nude.

Una scelta che, ai tempi, nel 2013, fece discutere per il suo contenuto sessista e misogino, ma che nello stesso tempo contribuì alla fama del brano.

La regista conferma la versione di Emily

La versione fornita della modella e ora pubblicata sul libro è stata confermata da Diane Martel, regista del videoclip, che parlando con il Sunday Times ha detto: «Mi ricordo il momento in cui lui le ha afferrato il seno, uno per ogni mano. Era posizionato dietro di lei ed entrambi erano di profilo. Con tutto il mio aggressivo accento di Brooklyn ho gridato ‘Cosa c***o stai facendo! Basta, le riprese sono terminate!’».

Emily ricorda che quel giorno Robin era visibilmente ubriaco e che era tornato dalla pausa pranzo per girare solo con lei e che dal nulla Robin si sarebbe permesso di prenderle i seni tra le mani.

La super top model, che ai tempi del video aveva 22 anni, ha raccontato di non averne parlato prima perché non voleva pensare a quanto era accaduto e preferiva mantenere l’ambiente di lavoro tranquillo.

Thicke si sarebbe successivamente scusato, affermando che da sobrio non avrebbe compiuto quel gesto. In quel periodo Robin era all’apice del successo e faceva uso di alcol e Vicodin. «Non ho fatto una sola intervista a sobrio» aveva raccontato all’Hollywood Reporter.