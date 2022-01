Kiev all’attacco di Emily in Paris

Netflix nuovamente al centro delle polemiche per Emily in Paris, serie con Lily Collins ora alla seconda stagione. Sotto accusa stavolta è finito il personaggio di Petra, una donna di Kiev che convince la protagonista a rubare vestiti e accessori in un magazzino della capitale francese. L’attacco arriva direttamente dalle autorità dell’Ucraina, che hanno parlato in una lettera ufficiale di «immagine caricaturale e offensiva».

Contro la serie anche alcuni cittadini ucraini residenti in Francia

«È così che gli ucraini vengono visti all’estero?», ha scritto polemicamente il ministro della Cultura di Kiev Oleksandr Tkachenko. «La nostra immagine in Emily in Paris è inaccettabile». Ma a essere irritati dalla rappresentazione del popolo ucraino nella serie sono stati molti cittadini che risiedono da anni a Parigi. Tra questi l’influencer Eugenie Hawrylko, che il 23 dicembre aveva reso pubblico il suo dissenso su Instagram. «Il modo in cui avete ritratto gli ucraini nella seconda stagione, nel quarto episodio, è un espediente scadente, nonché uno scandalo e una vergogna. E non posso credere che questo stia succedendo nel 2021».

Non manca però chi ha hanno provato a difendere la scelta di Netflix. Alle accuse del ministro ucraino ha risposto Darren Star, creatore della serie e già al timone di Sex and the City. «Volevo mostrare Parigi in un modo meraviglioso che incoraggiasse le persone ad innamorarsi della città come ho fatto io», ha detto al New York Times, affermando così di aver attinto ad esperienze personali. Sulla stessa lunghezza d’onda Natalka Yakymovych, produttrice cinematografica ucraina. «In una serie i personaggi negativi non possono mai essere di Kiev?», ha dichiarato, aggiungendo con una punta di sarcasmo: «A tutti piacerebbe fossero di Mosca, ma non è sempre possibile».

Emily in Paris, di cosa parla e le altre accuse alla serie

Come riporta la Bbc, non si tratta della prima volta che Emily in Paris finisce nella bufera per via degli stereotipi troppo marcati. Già durante la prima stagione, numerose critiche giunsero dalla stessa Francia che aveva ostracizzato gli eccessivi cliché di Parigi e dei suoi abitanti. La serie Netflix infatti aveva descritto i cittadini come maleducati, pessimisti, traditori e sciatti. A far storcere il naso anche la costante, e dunque eccessiva, presenza del baschetto, il tipico copricapo francese. «Cita un qualunque cliché francese e lo troverai in Emily in Paris», aveva scritto Fabien Randanne su 20 Minutes. Non è stato esente da attacchi nemmeno Alfie, il giovane londinese che lavora in una banca della città e che ama trascorrere il suo tempo libero a tracannare birra nei pub guardando le partite di calcio.

Emily in Paris, la cui seconda stagione è disponibile su Netflix dallo scorso 22 dicembre, racconta la vita di Emily Cooper, ragazza di Chicago giunta a Parigi per un’opportunità di lavoro. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, è ora determinata a concentrarsi sul lavoro che diventa ogni giorno più difficile. Nuovi incontri infatti le faranno perdere la testa, facendole affrontare emozioni contrastanti. Tra le novità della seconda stagione, anche il cambio di location. Oltre a Parigi, la storia si svolge per alcuni tratti a Saint Tropez, dove Emily trascorre una vacanza, sempre all’insegna del glamour. Nel cast Lily Collins, figlia della rockstar Phil, nei panni della protagonista. Accanto a lei Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery.