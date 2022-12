Emily in Paris 3: quanti episodi, trama e cast della nuova stagione

Emily in Paris 3: episodi, trama e cast per la nuova stagione da oggi, 21 dicembre, disponibile su Netflix e su Sky Q o su Now (solo per gli account collegati anche al servizio di Netflix). La nuova stagione riparte con le avventure di Emily, che dagli Stati Uniti si trasferisce in Francia, più precisamente a Parigi. Le riprese si sono svolte nel giugno 2022.

Emily in Paris 3: quanti episodi e trama

Emily non è più tornata nella sua città natale e ha il cuore diviso in due tra Alfie e Gabriel. I tre, però, partiranno insieme per un viaggio in treno dalle conseguenze imprevedibili. Per dare un segno del reale cambiamento e dello sviluppo del personaggio, nel trailer si vede la ragazza che taglia la frangia con cui l’abbiamo conosciuta fino a questo momento. La ricerca dell’indipendenza e dell’identità resteranno però i punti chiave della serie secondo gli addetti ai lavori.

Non mancheranno i colpi di scena, ma chi segue già la serie sa che tende a migliorare man mano che le puntate proseguono, utilizzando la prima puntata per riprendere il filo della vicenda. La trama è stata di grande successo anche nelle scorse stagioni, dove non ha mancato di regalare grandi emozioni agli appassionati.

Il cast

Il cast non ha moltissimi stravolgimenti, anche perché il pubblico ha premiato il cast presente e i personaggi della serie. Lily Collins torna a interpretare il ruolo di Emily e anche gli altri attori sembrerebbero tornare ognuno al proprio posto. Torneranno Bravo, Park, Razat, Leroy-Beaulieu e Walsh e non solo. Infatti, è stato confermato Lucien Laviscount, che ora interpreterà il suo personaggio non più come un ospite.

Le due new entry per dare un po’ di pepe al tutto sono Paul Forman, che interpreta Nicolas de Leon e Melia Kreiling nei panni di Sofia Sideris.