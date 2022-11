Emily Chesterton morta a 30 anni: addio alla stella del teatro britannico

La giovane stella del teatro britannico Emily Chesterton ha perso la vita per «cause naturali inattese». In tantissimi sono in stato di shock per questa notizia e anche l’agente della nota attrice ha voluto esprimere il suo dolore e rimanere vicino alla famiglia.

Il comunicato della morte di Emily Chesterton

Per comunicare la morte di Emily Chesterton, è stato rilasciato un comunicato ufficiale sul web. Quest’ultimo inizia con tali parole: «La nostra cara Emily se n’è andata inaspettatamente». Il comunicato continua poi dicendo: «Cara famiglia e amici, è con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte della nostra cara Emily. È stata vincitrice del Premio di poesia Hammond nel 2018 e ha anche ricevuto una borsa di studio William Newsom. Emily è morta circondata dalla sua famiglia per cause naturali inaspettate».

Secondo alcune fonti, l’attrice sarebbe morta durante i primi giorni di novembre per «cause naturali inattese» a soli 30 anni. Tuttavia, solo nelle ultime ore la famiglia ha voluto far sapere del suo decesso al mondo intero. Una notizia che ha sconvolto tutti coloro che lavorano nel settore teatrale in Gran Bretagna e che conoscevano l’astro nascente di questo campo.

I messaggi sui social e il ricordo del suo agente

Il mondo del teatro ha dimostrato il suo affetto alla giovane star Emily Chesterton tramite i tantissimi commenti di cordoglio sui social. Una volta appresa la notizia del suo decesso, tutti i suoi follower e anche alcuni colleghi hanno voluto ricordare l’artista.

Sulla tragedia si è voluto esprimere anche l’agente di Emily Chesterton che ha commentato la notizia con queste dolci parole: «Ho avuto la fortuna di vedere Emily esibirsi diverse volte, non molto tempo fa al Blue Orange, è stata brillante. Un talento così fantastico, non c’è da stupirsi che la sua perdita sia sentita da così tante persone».