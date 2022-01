Emily Blunt chi è: carriera e vita privata della protagonista de Il ritorno di Mary Poppins stasera su Rai1

La magia torna protagonista in prima serata. Stasera 3 gennaio, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda Il ritorno di Mary Poppins, film del 2018 con la magica tata inglese. Emily Blunt (Il diavolo veste Prada) prende il posto di Julie Andrews, che rese celebre il personaggio nel cult del 1964. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il ritorno di Mary Poppins, trama e cast del film stasera 3 gennaio 2022 su Rai1

La trama ha inizio nel 1935 a Londra e riporta in scena Michael Banks (Ben Whishaw), bambino protagonista del primo film con Julie Andrews. Ormai cresciuto, Michael ha una famiglia propria che, dopo la morte della moglie Kate, si compone dei tre figli Annabel (Pixie Davis), Georgie (Joel Dawson) e John (Nathanael Saleh). Negli anni della Grande Depressione, il denaro tende a scarseggiare sempre più e l’uomo deve arrangiarsi con il poco che ha. La casa è infatti malmessa e in costante caos, nonostante gli sforzi della domestica Ellen (Julie Walters). Jane (Emily Mortimer), sorella di Michael, tenta di aiutare suo fratello quando può, ma l’entusiasmo per l’attivismo e la sua battaglia per i diritti dei lavoratori la tengono sempre occupata.

Quando tutto sembra andare a rotoli, la vita però ha in serbo grandi sorprese. Assieme al vecchio aquilone di Michael, giunge al numero 17 di Viale Ciliegi Mary Poppins (Emily Blunt), la tata magica che aveva accudito Michael da piccolo. Nonostante gli anni, la donna non è invecchiata di un giorno. Sarà proprio lei ad accompagnare i bambini in un viaggio pieno di avventure bizzarre, tra cui un viaggio in fondo al mare attraverso la vasca da bagno. Mary Poppins non solo porterà gioia nelle vite dei bambini, ma aiuterà Michael a risollevarsi dalla difficile situazione in cui si trova, scoprendo che la magia ha sempre un asso nella manica.

Emily Blunt, carriera e vita privata dell’attrice di Il ritorno di Mary Poppins stasera 3 gennaio 2022 su Rai1

Emily Blunt, carriera professionale

Erede di Julie Andrews nei panni di Mary Poppins è Emily Blunt, attrice britannica nata a Londra il 23 febbraio 1983. Dopo gli studi di recitazione durante l’adolescenza, iniziò la sua gavetta in teatro, portando in scena Romeo e Giulietta di Shakespeare, prima di approdare in televisione con alcune piccole parti. Il ruolo più importante giunse però nel 2004, al cinema, con My Summer Love di Paweł Pawlikowski sull’amore lesbo tra due adolescenti. L’anno successivo apparve nel film TV Gideon’s Daughter, per cui si aggiudicò un Golden Globe. La vera fama e popolarità giunsero però grazie all’interpretazione dell’inquieta e allarmante collega di Anne Hathaway ne Il diavolo veste Prada che le valse una nomination ai Golden Globe come “Migliore attrice non protagonista”.

Negli anni ha poi interpretato la regina Vittoria nel film The Young Victoria di Jean-Marc Vallée, regista di Dallas Buyers Club di recente scomparso, per cui ottenne un’altra candidatura ai Golden Globe, stavolta come “Miglior attrice in un film drammatico”. Ha poi recitato con Matt Damon ne I guardiani del destino, Tom Cruise in Edge of Tomorrow – Senza domani e Charlize Theron ne Il cacciatore e la regina di ghiaccio, spin off di Biancaneve. Fra gli ultimi lavori si ricordano i due capitoli della saga horror A Quiet Place.

Emily Blunt, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Emily Blunt ha avuto una relazione di tre anni con l’artista canadese Michael Bublè. L’attrice ha anche partecipato come corista nel brano Me and Mrs. Jones, presente nell’album Call me irresponsibile. Dopo la rottura, nel 2009 si è fidanzata con il regista e attore John Krasinski, che ha poi sposato il 10 luglio dell’anno successivo a Cernobbio, sul lago di Como. La coppia ha due figlie, Hazel (2014) e Violet (2016). Emily Blunt è anche cognata dell’attore Stanley Tucci, che ha infatti sposato la sorella dell’attrice, Felicity. Attiva sui social, ha un account Instagram con 228 mila follower e una pagina Facebook ufficiale dove ne conta oltre 760 mila.