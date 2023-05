Emiliano Serafini, chi era il motociclista romano morto in un incidente in Abruzzo

Emiliano Serafini, noto commerciante di Pomezia, è morto in un terribile incidente stradale in Abruzzo. In sella alla sua motocicletta si è scontrato con un’altra moto.

Emiliano Serafini morto in un incidente

Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 7 maggio, nel tratto della Statale 80, a una quindicina di chilometri dall’abitato di Arischia, frazione del comune di L’Aquila. Una meta frequentata molto da chi viaggia in moto. Serafini, secondo una prima ricostruzione, era in sella su una Aprilia 1100 e diretto verso Campotosto e lo stesso stava facendo un altro centauro romano di 45 anni a bordo della sua Bmw 1000. Le due moto si sono urtate per cause ancora da accertare, entrambi i conducenti sono caduti dai rispettivi mezzi e sono finiti per terra, sull’asfalto.

Ad avere la peggio in questo impatto, è stato Serfini. Sono stati degli altri motociclisti, arrivati sul posto, ad allertare i soccorsi. Arrivata la chiamata al 112, sul luogo dell’incidente è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Purtroppo però, per il 50enne non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Grave l’altro motociclista, che i sanitari hanno preso in carico e trasportato in codice rosso in ospedale. Ora i due mezzi si trovano sotto sequestro mentre la salma di Emiliano, terminate le verifiche di rito sul posto, è stata trasferita in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Chi era Emiliano Serafini

Emiliano Serafini era un negoziante molto conosciuto a Pomezia Terme, dove abitava, anche se era nato a Roma. Era un grande appassionato di motociclette ed era per questo che aveva deciso di fare una gita in Abruzzo con la sua moto. L’uomo era molto amato in paese, considerato un uomo buono e gentile. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza attraverso le bacheche social inondate di affetto. «Lascia in tutti noi che gli volevamo bene un vuoto incolmabile», ha scritto Sandro su Facebook. Toni e Roberta si dicono «incredule» mentre Marco ha postato una foto di lui e dell’amico in sella ad una moto, la loro passione.