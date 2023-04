Emiliano Fiasco, chi è il ballerino di 14 anni che ha partecipato a Tu si que vales

Emiliano Fiasco ha 14 anni, è nato nel 2010 e studia danza da quando aveva 5 anni. Lui stesso ha dichiarato: «Posso solo dire che per me ballare è come respirare e non posso farne a meno». Il giovane talento è salito alla ribalta partecipando al talent Tu si que vales nell’edizione del 2021 quando strabiliò pubblico e giuria con la sua coreografia sulle note di Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni.

Chi è Emiliano Fiasco

Emiliano, allora appena 11enne, commosse tutti proponendo sul palco la storia di un bambino che sogna di uscire dalla sua cameretta e quasi volare tra la natura a passo di danza. Un’esibizione che portò il pubblico estasiato ad alzarsi in piedi per applaudirlo. Un amore totalizzante quello per la danza ed un enorme talento che lo ha portato dritto sul palcoscenico del Teatro Sistina di Roma dove dal 13 aprile è in scena con il musical Billy Elliot. Emiliano Fiasco interpreta il giovane Elliot alternandosi ad un altro giovane talento, anche lui classe 2010, Andrea Loconsole.

Il sogno di Billy Elliot

Il musical di grande successo è firmato da Massimo Romeo Piparo ed è prodotto dalla PeepArrow Entertainment. Un titolo amatissimo che racconta la vicenda appassionante di Billy, un ragazzo pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo, quello di diventare un ballerino.

Sul palcoscenico anche Giulio Scarpati, il celebre attore dalla lunga carriera vissuta tra teatro, cinema e tv che vestirà i panni di Jackie Elliot, il padre di Billy che non accetta l’amore del figlio per la danza e vorrebbe vederlo seguire la sua personale passione per il pugilato. Al debutto nel Musical anche Rossella Brescia, che darà voce e verve a Mrs. Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy.