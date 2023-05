Emilia-Romagna, von der Leyen e Meloni sorvolano l’area: «L’Europa è con voi»

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sorvolato le aree alluvionate insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Partite da Bologna in elicottero, le due leader hanno poi parlato degli aiuti per la Regione, fortemente colpita nei giorni scorsi da esondazioni e frane generate dal maltempo. Meloni ha voluto ringraziare la presidente «che ha voluto venire in Emila per rendersi conto della situazione che sta affrontando la regione e la nazione intera. Con lei ero nei primi giorni in Giappone: da subito ha mostrato la sua solidarietà». Von der Leyen è rimasta colpita: «Mi ha spezzato il cuore vedere il fango».

Giorgia Meloni: «Chiederemo il fondo di solidarietà»

Giorgia Meloni ha annunciato inoltre che l’Italia chiederà l’attivazione del fondo di solidarietà: «Il sostegno dell’Unione può essere in questa fase molto importante: noi nelle prossime settimane, fatta la stima complessiva dei danni dell’alluvione faremo la richiesta dell’attivazione del fondo di solidarietà, cui purtroppo l’Italia ha già dovuto accedere altre volte». E ha continuato: «Credo che sia stato importante che von der Leyen vedesse coi suoi occhi l’estensione del problema e i problemi multiformi perché avremo bisogno di un occhio di riguardo su questa regione, sugli altri fondi, dai fondi di coesione in poi, penso al tema agricolo». Meloni ha parlato anche del tema del commissario: «Sul tema del commissario sono colpita che sia questo il tema che vi sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Il mio principale problema è non chi spende i soldi ma trovarli».

Von der Leyen: «L’Europa è con voi»

«Grazie per avermi ospitato», ha dichiarato Ursula von der Leyen, che ha anche ammesso come «è stata dura, mi ha spezzato il cuore vedere il fango, queste cicatrici profonde lasciate dalle valanghe. Importante avere questa visione dall’alto della devastazione». Poi la presidente ha continuato: «Sono qui per mandare un messaggio molto chiaro: l’Europa è con voi». L’Ue si schiara al fianco dell’Emilia Romagna e dell’Italia, tanto che la presidente della Commissione europea ha parlato anche dei fondi per aiutare il Paese a risorgere: «Può essere utilizzato il fondo di coesione. Se guardiamo al piano Next generation Ue ci sono 6 miliardi per la prevenzione, c’è un approccio strutturale e tutte queste e altre risorse a cui possiamo attingere».