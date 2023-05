Emilia Romagna, gli ultras del Cesena non vanno a Vicenza: «La nostra gente ha bisogno di noi»

La loro squadra, il Cesena, sarà impegnata sabato 27 maggio allo stadio Romeo Menti di Vicenza per l’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Loro, gli ultras, hanno deciso però di non viaggiare per sostenere i propri beniamini ma di restare al fianco della propria terra e dei loro concittadini, per aiutare a spalare fango e dare una mano a chi ha bisogno. La Curva Mare ha scelto di restare a casa, per giocare quindi una partita molto più difficile di quella calcistica.

Il comunicato: «La nostra gente ha bisogno di noi»

Nel comunicato, gli ultras della Curva Mare scrivono: «La data del primo appuntamento dei playoff è sempre più vicina, ma è davanti agli occhi e nel cuore di tutti che la nostra terra, la nostra gente ha ancora bisogno di noi e la nostra coscienza che sa ciò che è giusto o sbagliato fare. Per noi abbandonare le nostre strade, i nostri scantinati sarebbe come sputare sulla vita di chi ha perso tutto e tutti. Per questo e tanti altri motivi questo sabato non seguiremo il nostro amato Cavalluccio, ma marceremo con gli stivali per le strade della nostra terra, perché la Romagna intera ha bisogno di noi. Nessuno è obbligato a seguirci, ma lo chiediamo a gran voce: per chi andrà in trasferta non vogliamo vedere nessuna pezza appesa nel settore ospiti! Sarebbe una mancanza di rispetto verso tutti coloro che sono colorati di fango e che hanno perso tutto. La nostra gente e la nostra terra noi non le abbandoniamo. Uniti risorgeremo».

Al fianco dell’Emilia Romagna personaggi dello sport e dello spettacolo

Il gesto degli ultras è stato molto apprezzato dai concittadini. Il Cesena giocherà la gara d’andata a Vicenza il 27 maggio e il ritorno, in casa, il 31. Il sostegno dal mondo dello sport agli abitanti emiliani, colpiti dall’alluvione, è arrivato prontamente anche dal mondo della Formula 1. I vertici della Ferrari hanno deciso di donare un milione di euro, mentre il pilota dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda è a Faenza al fianco dei cittadini che l’hanno accolto diversi anni fa. Sostegno è arrivato anche dal mondo dello spettacolo: Laura Pausini devolverà gli incassi di tre concerti in favore delle vittime dell’alluvione e tra chi spala fango è stato visto anche Cricca, cantante di Amici 22.