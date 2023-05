Emilia-Romagna, treni cancellati: quali sono e dove consultare l’elenco

Sono ore particolarmente drammatiche queste per l’Emilia Romagna, colpita da una tremenda ondata di maltempo che ha già fatto almeno quattro morti a causa dell’esondazione di alcuni fiumi, particolarmente nelle zone di Forlì e di Faenza. Alla luce di quanto successo in Regione, Trenitalia è stata costretta a cancellare molti treni e a modificare alcune tratte. Ecco tutte le informazioni utili.

Treni cancellati in Emilia-Romagna a causa del maltempo

Sul sito della principale azienda ferroviaria italiana sono già disponibili dalla mattinata di oggi, 17 maggio, alcune importanti indicazioni per tutti i viaggiatori che, per quanto possibile, dovrebbero certamente evitare di recarsi nelle aree colpite o di transitare in zona. Al momento risulta rallentata la linea convenzionale fra Bologna e Firenze. A partire dalle 7 di oggi l’azienda ha richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, ancora molto perturbata. Tutti i treni treni InterCity e Regionali al momento registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti (l’ultimo aggiornamento in merito è arrivato intorno alle ore 8).

Grossi disagi anche sulla linea Firenze – Faenza. A partire dalle ore 18:30 del 16 maggio la circolazione è sospesa tra Marradi e Faenza per i danni causati dalle inondazioni. In questo caso Trenitalia parla, oltre che di possibili ritardi e limitazioni di percorso dei Regionali, anche di possibili cancellazioni. In questa tratta in modo particolare, stando all’aggiornamento delle ore 7:30 di oggi, la circolazione è ancora sospesa.

La circolazione è tuttora sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza (via Granarolo), tra Ravenna e Castelbolognese (via Lugo) e da qualche ora anche tra Bologna e Sasso Marconi. Rallentato il traffico dei treni anche fra Rimini e Senigallia. Non risulta ovviamente possibile garantire la prosecuzione del viaggi per gli Alta Velocità e gli InterCity che transitano in zona.

La lista dei treni già cancellati

Visitando il sito di Trenitalia è possibile farsi un’idea più precisa in tempo reale di quello che sta accadendo in queste ore. Qui di seguito è indicata la lista dei treni già cancellati, aggiornata alle ore 9:00 di questa mattina: