Emilia Romagna, per Red Ronnie la colpa è di un aereo: la teoria complottista sui social

Per Red Ronnie la colpa dell’alluvione in Emilia Romagna sarebbe di un aereo e delle sue manovre definite «misteriose». Il conduttore televisivo e critico musicale è scivolato nell’ennesima teoria complottista, generando le critiche di centinaia di utenti sui social. In un tweet ha rilanciato un suo stesso video, pubblicato su Youtube, in cui passeggia per Bologna il giorno dopo la tragedia e sottolinea che «non piove» e «non c’è acqua». Nonostante i 14 morti e le migliaia di persone costrette a lasciare la propria casa e i propri paesi, Red Ronnie poi lancia la sua teoria: «Qualcuno dovrebbe spiegarmi il misterioso tragitto di questo aereo, che il 14 maggio ha sorvolato varie volte la zona dell’Emilia Romagna dove c’è stata l’alluvione». Ma la spiegazioni è facile: si tratta del velivolo utilizzato dal Giro d’Italia, che quel 14 maggio citato era di passaggio nelle zone di Cesena.

Red Ronnie: «Qualcuno mi spieghi perché questo aereo fa queste rotte»

Nel video di Youtube rilanciato su Twitter, Red Ronnie è in giro per Bologna: «Sto passeggiando in via dell’Indipendenza. Non piove più, non c’è acqua. Però qualcuno dovrebbe spiegarmi il misterioso tragitto di questo aereo, che il 14 maggio ha sorvolato varie volte la zona dell’Emilia Romagna dove c’è stata l’alluvione. Qualcuno mi può spiegare perché questo aereo ha fatto tutte queste rotte? Anche per fugare tutti quei complottisti che dicono che esistono le scie chimiche, che la stessa cosa accadde nelle Marche o in Umbria, non ricordo, quando un aereo fece molti giri sul cielo e poi ci fu l’alluvione. C’è anche qualcuno, chiaramente in malafede, che dice che il terremoto in Turchia è accaduto dopo dei lampi incredibili. Qualcuno mi può spiegare perché l’aereo ha fatto tutti questi giri sopra Cesena e la Romagna, verso il mare, dove è scoppiato il primo grande casino?».