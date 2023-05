Emilia Romagna, i messaggi di solidarietà di Laura Pausini e Samuele Bersani

Continua a salire il numero delle vittime dell’alluvione che ha colpito nelle scorse ore l’Emilia Romagna. L’ondata di maltempo ha generato gravi danni, portando anche alla morte di 9 persone, a decine di dispersi e a oltre 13 mila sfollati. A lanciare un messaggio di solidarietà verso la propria terra e le popolazioni colpite sono stati anche due romagnoli illustri. Si tratta di Laura Pausini e Samuele Bersani. I due cantanti hanno utilizzato i social per esprimere la propria vicinanza.

Pausini: «Fatemi sapere come posso aiutare anche se sono lontana»

Laura Pausini su Twitter ha espresso tutto il proprio amore per l’Emilia Romagna, oltre alla propria preoccupazione: «Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie».

Bersani: «Tonfo al cuore»

Anche Samuele Bersani, su Instagram, ha espresso la propria vicinanza ai suoi conterranei. Lui è di Rimini e si definisce «sconvolto dalle immagini che arrivano dalla mia Romagna, è un tonfo al cuore vederla piegata, in ginocchio». Poi prosegue: «Va bene che i romagnoli siano fortissimi per loro natura e non si faranno spezzare nemmeno questa volta ma i poveri cristi che oggi hanno perso tutto non vanno lasciati soli, devono essere aiutati alla svelta a ripartire».