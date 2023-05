Emilia-Romagna, Mattarella in visita nelle zone alluvionate: «Ce la farete, l’Italia è con voi»

Il presidente Sergio Mattarella si trova in queste ore in visita in Emilia-Romagna nelle zone della Regione devastate nei giorni scorsi dalle tremende alluvioni che hanno causato 15 morti e miliardi di euro di danni. Ecco le sue dichiarazioni nei comuni più martoriati dalla furia dell’acqua.

Sergio Mattarella in Emilia-Romagna: «Non sarete soli»

Quello tenuto nella giornata di oggi dal capo dello Stato in zona è stato un vero e proprio tour de force, accolto da un bagno di folla in tutti i comuni dove la visita ufficiale è giunta. Nel giro di poche ore, Mattarella ha fatto visita nell’ordine a Modigliana, Forlì, Cesena, Lugo, Ravenna e Faenza. Ad accoglierlo, oltre ovviamente ai cittadini del posto ancora estremamente in difficoltà (ma in festa per l’occasione), è stato anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Per l’occasione, tra l’altro, Mattarella ha voluto rompere il classico protocollo, avvicinandosi ai cittadini accorsi per incontrarlo e stringendo loro la mano. A Forlì, in particolare, Mattarella ha dichiarato: «È un momento impegnativo e difficile, ho visto le ferite, le strade distrutte. C’è da rilanciare con coraggio e decisione. Ce la farete con coraggio e decisione, tutta l’Italia vi è vicina. Non siete soli. È un’esigenza di tutta l’Italia, per la vostra storia e l’economia. Avrete appoggio costante, non solo ora. La ricostruzione deve essere veloce».

L’incontro con un cittadino eroe

In giornata, Mattarella ha anche avuto l’occasione di incontrare un uomo resosi protagonista di un gesto realmente eroico. Presentato al capo dello Stato dal sindaco del comune di Cesena Enzo Lattuca, l'”eroe” è riuscito a salvare un’intera famiglia dall’acqua grazie alla sua canoa. «Grazie per il suo impegno, per quello che ha fatto, e anche per l’inventiva…» ha commentato Mattarella, arrivato in zona a pochi giorni di distanza dalla solenne visita dell’attuale presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.