Emilia-Romagna, quando finirà il maltempo: le previsioni meteo delle prossime ore

Da ormai diverse ore il maltempo imperversa sull’Italia, e sull’Emilia-Romagna in modo particolare: la Regione di Stefano Bonaccini è attualmente interessata da perturbazioni particolarmente forti che hanno causato l’esondazione di molti fiumi, con danni incalcolabili e purtroppo anche diverse vittime. Quando finirà tutto questo? Ecco le previsioni meteo per le prossime ore.

Emilia-Romagna, quando finirà il maltempo: le previsioni meteo

Purtroppo sarà necessario armarsi di pazienza, visto che i temporali e i rovesci in zona non finiranno a brevissimo. L’Emilia Romagna, come riporta IlMeteo.it, è infatti interessata in queste ore da un vortice ciclonico fermo da ormai più di 24 ore su gran parte del Centro. La situazione non è destinata a risolversi se non nei prossimi giorni, con un concreto rischio di colpo di coda temporalesco per questo weekend.

La situazione resterà essenzialmente invariata per tutta la giornata di mercoledì 17 maggio, con rovesci anche a carattere temporalesco e forti venti su tutta la Regione. Le temperature massime per il resto rimarranno sostanzialmente stabili, con poche variazioni di sorta. I venti resteranno burrascosi, seppur meno intensi rispetto alle scorse ore.

Nonostante le piogge continueranno a tormentare la Regione per tutta la giornata di mercoledì, nel corso di giovedì 18 maggio le condizioni meteo dovrebbero iniziare già a migliorare, grazie alla perdita di forza del vortice di bassa pressione che ha interessato la zona. Si tratterà pur sempre di una giornata molto nuvolosa, ma senza i travolgenti rovesci che tanti disagi hanno causato nelle province di Ravena, Bologna e Forlì – Cesena. La perturbazione, per il resto, tenderà a spostarsi (in forma più attenuata) nel corso del pomeriggio verso le Regioni del Centro-Sud. Attenzione però al prossimo fine settimana: sembra infatti che sia in arrivo un nuovo ciclone che porterà rovesci e disagi in gran parte del Nord Italia.