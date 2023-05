Maltempo in Emilia-Romagna, chi sono le vittime dell’alluvione

Il maltempo che ha gravemente colpito l’Emilia Romagna ha causato danni ingenti a tutta la Regione. Purtroppo, però, l’esondazione dei fiumi e le varie frane che hanno interessato tutto il territorio hanno causato anche la morte di alcune persone. E ci sono anche diversi dispersi. Le 8 vittime accertate finora erano impegnate a mettersi in salvo, in ogni città coinvolta nel dramma.

La coppia a Cesena: controllavano le coltivazioni prima dell’alluvione

I primi sono stati Sauro Manuzzi e Palma Marinella Maraldi. Si tratta dei proprietari di un’azienda agricola che sono stati trascinati via dalla piena del Ronte, a Cesena. I due erano scesi nei campi di fronte casa per controllare le coltivazioni quando sono stati travolti dall’acqua. Il corpo della donna è stato trovato a 20 chilometri da casa, nel Cesenatico, mentre l’uomo era stato ritrovato vivo dai soccorritori già in serata, ma si è spento per le ferite e la fatica.

Un uomo annegato a San Lazzaro

Diverso il caso di un uomo di 43 anni, morto a San Lazzaro, alle porte di Bologna. Il 43enne, infatti, è morto annegato mentre cercava di svuotare un pozzo di casa sua in via Castiglia con un macchinario pesante, forse per cercare di non far allagare l’abitazione stessa. Proprietario di un’azienda di arredamenti, l’uomo anche un conoscente della sindaca Isabella Conti, che come spiega Repubblica ha dichiarato: «Non si può morire in questo modo a soli 43 anni, era una persona attiva e intraprendente, un protagonista della vita cittadina».

Le vittime a Forlì e nel Cesenate

Tre, invece, le vittime a Forlì. I sommozzatori dei carabinieri hanno trovato i corpi di un uomo e una donna in via Cava, mentre un 75enne è deceduto ieri nella sua abitazione di via Firenze. Viva e salvata dai carabinieri, invece, la moglie dell’uomo, che chiedeva aiuto dal balcone. Nel Cesenate, invece, un uomo è stato trovato morto nella zona di Ponte Vecchio mentre un altro è stato travolto da una frana nel giardino di casa. Infine l’ultima vittima, in provincia di Ravenna: un uomo è morto all’interno della propria auto, allagata.