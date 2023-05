Emilia-Romagna: voragine in strada a Forlì, palazzina evacuata. Gli aggiornamenti del 22 maggio

L’acqua lentamente si ritira, ma all’indomani della visita della premier Giorgia Meloni continua l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. A Forlì, una delle città più colpite, l’apertura di una voragine ha portato all’evacuazione di 26 persone, tutte residenti nella stessa palazzina. Nel Bolognese il paese di Monterenzio, dove le colate di fango hanno invaso case e negozi, risulta praticamente spaccato in due a causa di diverse frane che hanno colpito il centro abitato, isolandolo da quelli più vicini. Mentre scendono gli sfollati (ora 26 mila), resta allerta rossa in Romagna: a Ravenna e dintorni la situazione più critica. Gli aggiornamenti.

Forlì: si spalanca una voragine, evacuati 12 appartamenti

Dalle 3:45 della scorsa notte alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via Vittorio Locchi a Forlì, uno dei più colpiti dall’alluvione, per l’evacuazione a scopo precauzionale di una palazzina di 12 appartamenti a causa di una voragine. In tutto sono 26 le persone allontanate dalle abitazioni e trasferite in luogo sicuro. Nella giornata di ieri si erano progressivamente formati dei crateri sulla sede stradale. La palazzina evacuata si trova a pochi metri dal luogo della voragine più estesa: la preoccupazione è che possa essere stata compromessa la staticità delle fondazioni. In corso sopralluoghi dei tecnici anche in altri immobili vicini.

🔴 #alluvioneemiliaromagna, dalle 3.45 squadre dei #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Vittorio Locchi a #Forlì per l’evacuazione a scopo precauzionale di 12 appartamenti a causa di una voragine [#22maggio 7:15] pic.twitter.com/7nh44Ocl9E — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 22, 2023

Coldiretti: «Perse 400 mila tonnellate di grano»

«L’alluvione ha cancellato intere produzioni che gli agricoltori erano riusciti in questi anni a salvare dall’estinzione». Lo afferma Coldiretti: le inondazioni hanno devastato oltre 5 mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile di circa 1,5 miliardi di euro. Perse almeno 400 mila tonnellate di grano.

Forlì-Cesena, rischio emersione residuati bellici

La Prefettura di Forlì-Cesena ha evidenziato «il rischio che le inondazione abbiano trasportato o fatto emergere residuati bellici che possono risultare potenzialmente pericolosi se rimossi o manomessi o coperti con altri materiali». In caso di rinvenimento di ordigni inesplosi, spiega una nota della stessa Prefettura, «avvertire subito la Questura o l’Arma dei Carabinieri e allontanarsi il più possibile».

Santanché, l’invito agli italiani: «Vacanze in Romagna»

«Dobbiamo scongiurare una tragedia economica», ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanché che tra pochi giorni sarà a Rimini e Riccione. L’invito agli italiani è quello di passare le vacanze in Romagna, perché «si sta bene ed è anche un gesto solidale».

Cei, un milione di euro dall’8xMille per l’Emilia Romagna

La Conferenza Episcopale Italiana ha disposto un primo stanziamento di un milione di euro dai fondi dell’8xMille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte alle necessità della popolazione colpita dall’ondata di maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna. Lo ha annunciato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei: «Continuiamo a farci prossimi e a pregare per quanti, in questo dramma, hanno perso anche la loro vita. Siamo grati alle diocesi, alle parrocchie, agli istituti religiosi che non hanno lasciato sole le comunità dell’Emilia-Romagna».

Emilia-Romagna, 5 mila interventi dei Vigili del fuoco

In Emilia-Romagna 879 vigili del fuoco, di cui 696 giunti in rinforzo da altri Comandi, sono impegnati nelle operazioni di soccorso: 244 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 326 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. Attivi 150 soccorritori acquatici, 50 esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 16 i Posti di comando avanzato. Sono 4.963 gli interventi effettuati finora: 1.148 a Bologna, 2.089 a Ravenna, 1.362 a Forlì Cesena, 364 a Rimini.