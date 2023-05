Emilia-Romagna, cosa fare con le auto elettriche: le indicazioni del sindaco di Ravenna

Mentre sembra che il maltempo stia gradualmente lasciando le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, i comuni, la protezione civile e gli enti preposti alla sicurezza, sono al lavoro per capire come gestire le conseguenze lasciate dagli allagamenti. Un importante avviso è stato diramato dal Comune di Ravenna sui veicoli elettrici.

Auto elettriche a Ravenna: cosa fare per garantire la sicurezza

Il documento del Comune di Ravenna riporta che: «A scopo precauzionale, i concessionari e i soggetti privati che a qualsiasi titolo possiedono veicoli elettrici e ibridi che hanno subito immersione in seguito agli eventi meteorologici dei giorni scorsi, o che si trovano in ambienti particolarmente umidi, devono adottare alcune misure preventive a tutela della pubblica incolumità».

Quarantena per i veicoli elettrici

Sarà inoltre molto importante mettere tali veicoli «per 15 giorni in quarantena, devono cioè essere tenuti in spazi esterni, con una distanza tra un veicolo e l’altro, da edifici e da altri veicoli di almeno cinque metri. Tali misure sono state disposte su richiesta dei Vigili del fuoco».