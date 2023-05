Emilia-Romagna: 36 mila sfollati, Meloni in visita nelle zone alluvionate. Gli aggiornamenti del 21 maggio

Il maltempo concede una tregua in Emilia-Romagna. Oggi e domani, l’area più colpita dalle alluvioni sarà risparmiata dalle precipitazioni, che dovrebbero tornare martedì. Tuttavia, l’emergenza rimane: il bollettino emesso ieri la Protezione civile ha confermato anche per il 21 maggio l‘allerta rossa per rischio idraulico su pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola, per rischio idrogeologico su collina bolognese e alta collina romagnola. Oggi la premier Giorgia Meloni, rientrata in anticipo da Hiroshima, visiterà le zone alluvionate.

Strade e ferrovie: oltre 620 milioni la prima stima dei danni

Oltre 620 milioni di danni alle infrastrutture dell’Emilia-Romagna, tra rete viaria e ferrovie. È una prima stima, molto sommaria, tenuto conto che manca gran parte della viabilità comunale. Per quanto riguarda la parte di competenza di Anas (viabilità statale), ad oggi la stima è di 100 milioni di euro di danni. Questa mattina è stato tra l’altro riaperto il tratto dell’autostrada A14 tra Faenza e Forlì, rendendo disponibili al traffico tre corsie verso Ancona e due corsie verso Bologna. Per quanto riguarda le ferrovie, la stima totale dei danni al momento arriva a 105 milioni. Ma le infrastrutture sono solo una piccola parte di ciò che è stato danneggiato dall’acqua: tra campi, aziende e turismo, il disastro di questi giorni potrebbe arrivare a costare 5 miliardi. Diversi alberghi della riviera romagnola, ad esempio, stanno ricevendo disdette per le vacanze. Almeno 10 milioni di piante da frutto sono stati irrimediabilmente danneggiate dall’alluvione e dovranno essere estirpate, rende noto Confagricoltura Emilia-Romagna, facendo un primo bilancio.

Campi, aziende, strade e turismo: 5 miliardi persi

Un centinaio i Comuni colpiti, il triplo rispetto al terremoto del 2012

I numeri in Emilia-Romagna sono spaventosi: circa cento i Comuni coinvolti, il triplo rispetto al terremoto del 2012. Oltre 36 mila persone sono state costrette a lasciare la propria casa (27.700 solo nel Ravennate) e trovare alloggio o da amici e parenti oppure nei centri d’accoglienza a cui si sono rivolti 4.963 sfollati. A Ravenna anche il museo archeologico sta offrendo riparo agli sfollati. Le strade chiuse sono circa 500, mentre sono 305 le frane censite. Le vittime delle alluvioni sono state 14.