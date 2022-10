Emilia Caputo, chi è la moglie del presidente della Camera Fontana

Emilia Caputo, in realtà Emilia Romano, è la moglie del neo presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il suo cognome “fasullo” servirebbe solo a tutelarne l’identità e del resto non si conosce molto di questa donna, vero amore dell’esponente politico ultra-conservatore.

Emilia Caputo: informazioni sulla moglie di Lorenzo Fontana

Discreta, riservata, apparizioni pubbliche rarissime e sempre accanto al marito. Questo è il ritratto di Emilia Caputo, nome fittizio di Emilia Romano, partner di Lorenzo Fontana, neo-presidente della Camera. La donna è nata a Napoli e ha qualche anno più di lui, possiede anche una laurea in legge e svolge il ruolo di dirigente all’Europarlamento da prima di conoscere il marito. I due condividono anche gli stessi ideali e la stessa visione politica, anche se la donna non ha mai espresso pubblicamente le sue opinioni. Comunque, per celebrare il matrimonio, Fontana e Caputo hanno scelto l’ultra-tradizionalista don Wilmar Pavesi. Il matrimonio si è svolto con un duplice il rito: canonico e tradizionalista tridentino. Nel giorno dell’evento in chiesa, erano presenti Flavio Tosi e Matteo Salvini.

La coppia ha anche una figlia, Angelica, che insieme alla madre vive a Bruxelles. Per svolgere il suo lavoro all’Europarlamento, Emilia Caputo vive nella città belga e forse è per questo che la stampa italiana non riesce ad intercettarla.

L’attacco subito dalla donna da una giornalista

Emilia Caputo ha subito un grave attacco da parte di una giornalista in pubblico, scatenando polemiche e reazioni indignate. Tramite un post la giornalista del «Fatto quotidiano» Elisabetta Ambrosi ha espresso il disprezzo per Lorenzo Fontana così come la moglie. Infatti, nel post pubblicato online si leggevano queste parole: «Chi si accoppia a tali personaggi è come minimo connivente». «Magari è povera, non può separarsi e bla bla. Resta la disistima». Il post, dopo una tempesta di commenti è stato rimosso ma ormai l’attacco alla Caputo era evidente e la polemica era già partita.